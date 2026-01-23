Er will lieber zum FC Barcelona: BVB geht in Transferpoker wohl leer aus

Der 16 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler steht aktuell beim englischen Zweitligisten Norwich City unter Vertrag und sorgt dort schon seit geraumer Zeit für Aufsehen. Zwar wartet Tavares noch auf sein Debüt im Profifußball, trainiert aber regelmäßig bei der ersten Mannschaft mit. Seine Einsätze sammelt er bislang überwiegend in der U18, in der er als kreativer Fixpunkt gilt und mit starken Leistungen überzeugt.

Laut Daily Mail haben mehrere europäische Topklubs früh Interesse an dem Youngster angemeldet. Neben Borussia Dortmund sollen auch der FC Bayern München sowie RB Leipzig ihre Fühler nach Tavares ausgestreckt haben. Dennoch scheinen die Katalanen derzeit klar in Führung zu liegen. Die Gespräche mit dem Spielerumfeld gelten als weit fortgeschritten, im Umfeld des Klubs herrscht demnach großer Optimismus, den Transfer bald abschließen zu können.