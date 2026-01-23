Borussia Dortmund droht im Rennen um eines der gefragtesten Offensivtalente Europas leer auszugehen. Ajay Tavares steht offenbar kurz davor, sich dem FC Barcelona anzuschließen. Auch andere Bundesligisten wie der FC Bayern und RB Leipzig sollen das englische Juwel intensiv beobachtet haben – offenbar ohne Erfolg.
Er will lieber zum FC Barcelona: BVB geht in Transferpoker wohl leer aus
BVB interessiert? Ajay Tavares steht mit 16 schon vor dem Profi-Durchbruch
Der 16 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler steht aktuell beim englischen Zweitligisten Norwich City unter Vertrag und sorgt dort schon seit geraumer Zeit für Aufsehen. Zwar wartet Tavares noch auf sein Debüt im Profifußball, trainiert aber regelmäßig bei der ersten Mannschaft mit. Seine Einsätze sammelt er bislang überwiegend in der U18, in der er als kreativer Fixpunkt gilt und mit starken Leistungen überzeugt.
Laut Daily Mail haben mehrere europäische Topklubs früh Interesse an dem Youngster angemeldet. Neben Borussia Dortmund sollen auch der FC Bayern München sowie RB Leipzig ihre Fühler nach Tavares ausgestreckt haben. Dennoch scheinen die Katalanen derzeit klar in Führung zu liegen. Die Gespräche mit dem Spielerumfeld gelten als weit fortgeschritten, im Umfeld des Klubs herrscht demnach großer Optimismus, den Transfer bald abschließen zu können.
- Getty Images
Hansi Flick überzeugte Ajay Tavares wohl vom FC Barcelona
Eine entscheidende Rolle soll dabei Barcelonas Trainer Hansi Flick spielen. Der frühere Bayern-Coach habe Tavares und seinem Umfeld einen detaillierten Entwicklungsplan präsentiert. Dieser sieht zunächst den Wechsel in die vereinseigene Talentschmiede La Masia vor, ehe der Engländer Schritt für Schritt in höhere Jugendteams integriert und langfristig an den Profikader herangeführt werden soll.
Trotz seines jungen Alters und der fehlenden Einsätze im Männerbereich wird Tavares bereits eine große Zukunft prophezeit. In Barcelona werden erste Parallelen zu Lamine Yamal gezogen, der ebenfalls früh den Sprung in den Fokus der Öffentlichkeit geschafft hat. Für den BVB und die anderen Bundesliga-Interessenten deutet derzeit vieles darauf hin, dass sie das Rennen um das englische "Wunderkind" verlieren – und Barcelona erneut eines der begehrtesten Talente Europas an Land zieht.
Die nächsten Spiele des BVB in der Übersicht
- 24. Januar: Union Berlin (Auswärts, Bundesliga)
- 28. Januar: Inter Mailand (Heim, Champions League)
- 1. Februar: 1. FC Heidenheim (Heim, Bundesliga)
- 7. Februar: VfL Wolfsburg (Auswärts, Bundesliga)
- 13. Februar: 1. FSV Mainz 05 (Heim, Bundesliga)