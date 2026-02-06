Der FC Bayern soll sich nach Angaben der L'Equipe in der Pole Position im Poker um Emmanuel Mbemba von Paris Saint-Germain befinden.
Er will in Paris nicht verlängern: FC Bayern München könnte sich offenbar einen Abwehrspieler von PSG schnappen
FC Bayern und Bayer Leverkusen wohl an Abwehrjuwel von PSG dran
Auch Bayer Leverkusen habe demnach ein Auge auf den 17 Jahre jungen Linksverteidiger geworfen, aktuell sehe es aber so aus, als erhalte der deutsche Rekordmeister den Zuschlag.
Mbemba wechselte 2023 in die PSG-Akademie und wurde in der vergangenen Saison mit der U19 des Hauptstadt-Klubs A-Junioren-Meister. Mit der französischen U17-Nationalmannschaft wurde er 2025 Vize-Europameister. Bis dato kam er für die U19 von PSG 33-mal zum Einsatz (1 Tor, 2 Vorlagen).
- Getty Images
Wechsel zu Bayern München? Vertrag von Emmanuel Mbemba bei PSG läuft aus
Der Vorteil bei Mbemba? Der Vertrag des Jugendspielers in Paris läuft im Sommer aus und laut L'Equipe habe er nicht vor, bei PSG einen Profivertrag zu unterschreiben.
Sollte es Mbemba tatsächlich nach der Saison zu einem Bundesligisten ziehen, so würde er eine für die Pariser traurige Tradition fortsetzen. So schafften beispielsweise mit Kingsley Coman, Moussa Diaby, Dan-Axel Zagadou, Christopher Nkunku oder Jean-Kevin Augustin bereits mehrere PSG-Jugendspieler in der Bundesliga den Durchbruch.
FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB
- 8. Februar: FC Bayern vs. TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- 11. Februar: FC Bayern vs. RB Leipzig (DFB-Pokal)
- 14. Februar: Werder Bremen vs. FC Bayern (Bundesliga)