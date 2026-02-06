Er will in Paris nicht verlängern: FC Bayern München könnte sich offenbar einen Abwehrspieler von PSG schnappen

Auch Bayer Leverkusen habe demnach ein Auge auf den 17 Jahre jungen Linksverteidiger geworfen, aktuell sehe es aber so aus, als erhalte der deutsche Rekordmeister den Zuschlag.

Mbemba wechselte 2023 in die PSG-Akademie und wurde in der vergangenen Saison mit der U19 des Hauptstadt-Klubs A-Junioren-Meister. Mit der französischen U17-Nationalmannschaft wurde er 2025 Vize-Europameister. Bis dato kam er für die U19 von PSG 33-mal zum Einsatz (1 Tor, 2 Vorlagen).