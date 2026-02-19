Er will im Sommer offenbar wechseln! Öffnet sich die Tür bei einem angeblichen Transferkandidaten des FC Bayern München?

Unter Effzeh-Trainer Lukas Kwasniok kommt El Mala trotz guter Leistungen oftmals nur als Einwechselspieler zum Zug, was dem Spieler offenbar zunehmend gegen den Strich geht. Bei der jüngsten 1:3-Niederlage in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart durfte der 19-Jährige erst ab der 68. Spielminute mitwirken.

Und das, obwohl El Mala bester Torschütze und zweitbester Vorlagengeber der Geißböcke ist. In seinen bislang 24 Saisoneinsätzen gelangen ihm sieben Treffer, darüber hinaus konnte er drei Assists beisteuern.

Sein Vertrag in Köln wurde erst im letzten Sommer vorzeitig bis 2030 verlängert, eine Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht. Entsprechend kostspielig dürfte es für andere Klubs werden, El Mala aus seinem bestehenden Arbeitsverhältnis herauszukaufen. Medienberichten zufolge soll Köln zwischen 60 und 70 Millionen Euro Ablöse fordern.