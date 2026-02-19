Nach Informationen der Sport Bild fühlt sich der 19-jährige Offensivkünstler aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Wochen immer mehr in dem Gedanken bestärkt, die Kölner bereits im kommenden Sommer zu verlassen und sich einem neuen Klub anzuschließen.
Er will im Sommer offenbar wechseln! Öffnet sich die Tür bei einem angeblichen Transferkandidaten des FC Bayern München?
Unter Effzeh-Trainer Lukas Kwasniok kommt El Mala trotz guter Leistungen oftmals nur als Einwechselspieler zum Zug, was dem Spieler offenbar zunehmend gegen den Strich geht. Bei der jüngsten 1:3-Niederlage in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart durfte der 19-Jährige erst ab der 68. Spielminute mitwirken.
Und das, obwohl El Mala bester Torschütze und zweitbester Vorlagengeber der Geißböcke ist. In seinen bislang 24 Saisoneinsätzen gelangen ihm sieben Treffer, darüber hinaus konnte er drei Assists beisteuern.
Sein Vertrag in Köln wurde erst im letzten Sommer vorzeitig bis 2030 verlängert, eine Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht. Entsprechend kostspielig dürfte es für andere Klubs werden, El Mala aus seinem bestehenden Arbeitsverhältnis herauszukaufen. Medienberichten zufolge soll Köln zwischen 60 und 70 Millionen Euro Ablöse fordern.
Schlägt der FC Bayern München im Sommer bei Said El Mala zu?
Zuletzt hieß es, dass sich Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion in der Pole Position im Werben um den DFB-Youngster befinde - mit zwei ersten Angeboten wären die Engländer bei den Kölner Verantwortlichen sogar schon abgeblitzt.
Darüber hinaus wurde immer wieder der FC Bayern mit El Mala in Verbindung gebracht. Die Münchner sähen im 19-Jährigen einen langfristigen Nachfolger für Luis Diaz, der sich mit seinen 29 Jahren bereits auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet.
Sportlich lief es für El Mala und Köln zuletzt bescheiden. Die Geißböcke konnten nur zwei der letzten 13 Bundesligaspiele gewinnen und sind in der Tabelle deshalb mittlerweile bis auf Rang zwölf abgerutscht.
Said El Mala: Statistiken in der Bundesliga-Saison 2025/26
- Spiele: 22
- Tore: 7
- Vorlagen: 2
- Gelbe Karten: 1
- Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.041
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.