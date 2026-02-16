Er wechselt im Sommer für 70 Millionen Euro! Max Eberl bestätigt Interesse des FC Bayern an Toptalent

Nach monatelangem Poker verkündete der FC Bayern vergangenen Freitag die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano. Der 27-jährige Innenverteidiger unterschrieb bis 2030. "Dass Dayot verlängern wollte, war von Anfang an spürbar - dann ging es eben darum, Lösungen zu finden", sagte Eberl bei Sport1.
Dafür gingen die Münchner an die finanzielle Schmerzgrenze, gewährten ihm ein Jahresgehalt in Höhe von kolportierten 20 Millionen Euro, ein Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro und zudem eine Ausstiegsklausel. Bereits vor einem Jahr hatten Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Jamal Musiala hochdotierte neue Verträge unterschrieben.
"Natürlich haben die Verlängerungen Geld gekostet. Aber es kostet noch mehr, wenn ich Spieler von der Qualität eines Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Dayot Upamecano kaufen muss - wenn man solche überhaupt findet", sagte Eberl und führte Jeremy Jacquet als Beispiel an:
"Jeremy Jacquet von Stade Rennes wäre für uns beispielsweise ein toller Spieler gewesen. Aber wenn wir sehen, dass er mit 19 Jahren für kolportierte 70 Millionen Euro nach Liverpool geht, müssen wir überlegen, was für Bayern München das Beste ist. Und unsere Antwort war eben, die Verlängerung mit Dayot anzugehen."
Max Eberl: "Kaderplanung in der Innenverteidigung vorerst abgeschlossen"
Jacquet - tatsächlich nicht 19, sondern bereits 20 Jahre alt - gilt als eines der größten Innenverteidiger-Talente der Welt. In den vergangenen Monaten wurde er hartnäckig mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Am 2. Februar verkündete Liverpool aber seine Verpflichtung im kommenden Sommer. Kurz darauf verletzte sich Jacquet bei einem Spiel in der Ligue 1 an der Schulter.
Beim FC Bayern sei mit Upamecanos Vertragsverlängerung laut Eberl "die Kaderplanung in der Innenverteidigung für die neue Saison vorerst abgeschlossen". Das könnte sich womöglich aber noch ändern, sofern Min-Jae Kim den Klub im Sommer noch verlässt. Der 29-jährige Südkoreaner ist aktuell nur dritte Wahl hinter Upamecano und Jonathan Tah (30) und gilt schon länger als Transferkandidat.
