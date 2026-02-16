Er wechselt im Sommer für 70 Millionen Euro! Max Eberl bestätigt Interesse des FC Bayern an Toptalent

Dafür gingen die Münchner an die finanzielle Schmerzgrenze, gewährten ihm ein Jahresgehalt in Höhe von kolportierten 20 Millionen Euro, ein Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro und zudem eine Ausstiegsklausel. Bereits vor einem Jahr hatten Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Jamal Musiala hochdotierte neue Verträge unterschrieben.

"Natürlich haben die Verlängerungen Geld gekostet. Aber es kostet noch mehr, wenn ich Spieler von der Qualität eines Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Dayot Upamecano kaufen muss - wenn man solche überhaupt findet", sagte Eberl und führte Jeremy Jacquet als Beispiel an:

"Jeremy Jacquet von Stade Rennes wäre für uns beispielsweise ein toller Spieler gewesen. Aber wenn wir sehen, dass er mit 19 Jahren für kolportierte 70 Millionen Euro nach Liverpool geht, müssen wir überlegen, was für Bayern München das Beste ist. Und unsere Antwort war eben, die Verlängerung mit Dayot anzugehen."