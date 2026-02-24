Zwischen Carlo Ancelotti und Toni Kroos kam es einst zu einem Streit, als der Trainer seinen Chef-Strategen 2022 in der Champions League gegen den FC Chelsea vorzeitig vom Feld nahm. Mit dem Trubel, den Vinicius Jr. unter Ex-Real Madrid-Coach Xabi Alonso entbrannte, lässt sich dies jedoch schwer vergleichen, wie seine Äußerungen in einem Interview beim YouTube-Kanal RM4 Arab vermuten lassen.
"Er war verärgert": Carlo Ancelotti legt Zoff nach Auswechslung von Toni Kroos bei Real Madrid offen
"Einmal habe ich Kroos ausgewechselt und er war verärgert. Am nächsten Tag habe ich nicht mit ihm gesprochen. Wir sind uns vor dem Betreten des Spielfelds begegnet", erzählte Ancelotti als er danach gefragt wurde, ob er jemals etwas Vergleichbares zu dem Ärger zwischen Vinicius Junior und Xabi Alonso beim Clasico im Oktober erlebt habe. "Ich habe ihn gefragt, ob wir reden müssten, und er sagte mir, es sei vorbei."
Kroos hatte - anders als Vinicius bei Xabi - damals den Handschlag mit der Trainer-Legende nicht verweigert und anschließend erklärt: "Ich glaube nicht, dass irgendwas passiert ist, was man sich zum Vorwurf machen muss." Er betonte, dass seine wütende Reaktion zeige, "da auf dem Platz zu stehen und helfen" zu wollen.
Ancelotti und die deutsche Fußball-Legende pflegen seit jeher ein enges Verhältnis. Der 66-Jährige bezeichnete Kroos nach dessen Rücktritt als "unersetzlich". Kroos wiederum reagierte überaus amüsiert auf Ancelottis Erzählung über den Vorfall damals. "Der Beste", schrieb er in einem Kommentar auf X: "Aber die Auswechslung, war trotzdem ein Fehler!"
- Getty Images Sport
Zoff mit Vinicius Junior und anderen Real-Stars kostete Alonso wohl den Job
Anders stellte sich die Lage zwischen Alonso und Vinicius Jr. dar. Der 25-Jährige war während des Clasicos gegen den FC Barcelona Ende Oktober des vergangenen Jahres nach gut 70 Minuten ausgewechselt worden und war darüber derart sauer, dass er zunächst wutentbrannt in die Kabine stürmte.
Bei DAZN war zu hören, wie Vinicius dabei schimpfte und mit einem Wechsel drohte: "Immer ich! Ich verlasse das Team! Es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe", polterte der ehemalige FIFA-Weltfußballer. Alonso versuchte stets, die Wogen zwischen den beiden zu glätten, doch letztlich war diese ständige Unruhe - auch mit anderen Real-Stars soll Xabi nicht das beste Verhältnis gehabt haben - ein wesentlicher Grund dafür, dass Alonso als Trainer bei den Königlichen nicht lange bleiben durfte.
Mittlerweile steht Alvaro Arbeloa an der Seitenlinie der Königlichen, doch auch er ist längst offenbar auch in der Real-Kabine umstritten und eine langfristige Zukunft als Trainer in Madrid fraglich. Jüngst setzte es mit der 1:2-Niederlage gegen Osasuna den nächsten Rückschlag im Meisterschaftskampf mit dem FC Barcelona. In der Champions League steht am Mittwoch das Playoff-Rückspiel gegen Benfica an. Der 1:0-Hinspielsieg wurde von mutmaßlichen rassistischen Beschimpfungen von Gianluca Prestianni gegen Siegtorschütze Vinicius Junior überschatten. Der Argentinier wurde von der UEFA vorsorglich für das Rückspiel aus dem Verkehr gezogen, um weitere Eskalationen zu vermeiden.
Carlo Ancelotti: Seine Bilanz bei Real Madrid
- 2021 bis 2025: 234 Spiele (2,25 Punkte pro Spiel)
- 2013 bis 2015: 119 Spiele (2,36 Punkte pro Spiel)
Häufig gestellte Fragen
Carlo Ancelotti ist am 10. Juni 1959 in einer kleinen Gemeinde in der Emilia-Romagna namens Reggiolo zur Welt gekommen.
Ja – und das auf höchstem Niveau. Genauer gesagt als zentraler Mittelfeldspieler, der schon vor Jahrzehnten das Spiel aus dem Zentrum heraus verstanden hat.
Seine Karriere hat im Jugendbereich von der Reggiolo und Parma begonnen. Bei den "Ducali" hat er damals in der Serie C auch drei Jahre lang in der ersten Mannschaft gespielt, ehe es ihn jeweils fünf Saisons zum AS Roma und zum AC Milan verschlagen hat.
Carlo Ancelotti hat in jeder der fünf Top-Ligen die Meisterschaft geholt – das ist ihm konkret in Italien (Milan), England (Chelsea), Frankreich (PSG), Deutschland (Bayern) und Spanien (Real Madrid) gelungen. Weitere nationale Trophäen und eine ganze Reihe internationaler Erfolge sind in der Sammlung hinzugekommen.
Fünfmal als Trainer – das ist ein Rekord – sowie zuvor zweimal als Aktiver. Macht insgesamt sieben Siege in der Königsklasse. Kein anderer Coach kommt auch nur in die Nähe dieser Zahl.
Nur um einige Namen zu nennen: Ronaldo Luis Nazario de Lima, Cristiano Ronaldo, Kaka, Toni Kroos, Luka Modric, Vinícius Jr. und Didier Drogba.
Carlo Ancelottis Nettovermögen wird auf rund 50 Millionen US-Dollar geschätzt. Sein aktuelles Jahresgehalt liegt bei etwa 10,5 Millionen US-Dollar – zudem würde er bei einem Titel bei der WM 2026 einen Bonus von fünf Millionen Euro erhalten.
Er hat zwei Kinder aus erster Ehe: Katia und Davide. Letzterer hat in den Jahren 2012 bis 2025 durchgehend im Trainerstab seines Vaters gearbeitet. Anschließend hat er erstmals als Chefcoach bei Botafogo unterschrieben.
Ancelotti ist mit der Kanadierin Mariann Barrena McClay verheiratet. Die beiden führen seit Jahren eine stabile und so gut es geht medienferne Partnerschaft.
Ja, und das mehrfach – unter anderem 2003, 2007, 2014 und 2022, jeweils durch die IFFHS.
Ja, gleich zwei, die unterschiedlicher kaum sein könnten – nämlich "Carletto" und "Dottore". Letzterer hängt mit einem Ehrendoktorat seitens der Universität Parma zusammen.