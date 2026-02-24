"Er war verärgert": Carlo Ancelotti legt Zoff nach Auswechslung von Toni Kroos bei Real Madrid offen

"Einmal habe ich Kroos ausgewechselt und er war verärgert. Am nächsten Tag habe ich nicht mit ihm gesprochen. Wir sind uns vor dem Betreten des Spielfelds begegnet", erzählte Ancelotti als er danach gefragt wurde, ob er jemals etwas Vergleichbares zu dem Ärger zwischen Vinicius Junior und Xabi Alonso beim Clasico im Oktober erlebt habe. "Ich habe ihn gefragt, ob wir reden müssten, und er sagte mir, es sei vorbei."

Kroos hatte - anders als Vinicius bei Xabi - damals den Handschlag mit der Trainer-Legende nicht verweigert und anschließend erklärt: "Ich glaube nicht, dass irgendwas passiert ist, was man sich zum Vorwurf machen muss." Er betonte, dass seine wütende Reaktion zeige, "da auf dem Platz zu stehen und helfen" zu wollen.

Ancelotti und die deutsche Fußball-Legende pflegen seit jeher ein enges Verhältnis. Der 66-Jährige bezeichnete Kroos nach dessen Rücktritt als "unersetzlich". Kroos wiederum reagierte überaus amüsiert auf Ancelottis Erzählung über den Vorfall damals. "Der Beste", schrieb er in einem Kommentar auf X: "Aber die Auswechslung, war trotzdem ein Fehler!"