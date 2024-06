England enttäuscht bei der EM - und mit dem Team natürlich auch die Spieler, von denen sich die Three Lions viel erhofft hatten.

Liverpools Legende Jamie Carragher hat mit Englands Nationalteam und vor allem Superstar Jude Bellingham nach einem erneut schwachen Auftritt bei der EM abgerechnet.

Beim Turnier in Deutschland überzeugten die Three Lions auch beim 0:0 gegen Slowenien am Dienstag nicht, sicherten sich aber trotzdem mit fünf Punkten aus drei Duellen das Weiterkommen als Gruppenerster.