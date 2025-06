Der BVB wollte ihn dem Vernehmen nach schon im Winter. Gibt es einen neuen Anlauf bei einem Arsenal-Streichkandidaten?

Bereits im Winter soll der BVB großes Interesse an einer Verpflichtung von Oleksandr Zinchenko vom FC Arsenal gehabt haben. Davon berichteten Sky und The Telegraph übereinstimmend. Ein Transfer kam am Ende nicht zustande, doch nun könnte Borussia Dortmund offenbar einen zweiten Anlauf nehmen.