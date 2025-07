2020 gewann Alvaro Odriozola mit dem FC Bayern das Triple. Schon damals spielte er wenig, seitdem wurde es kaum besser. Auch die Rückkehr zu seinem Jugendklub half nicht.

Im Januar 2020 sah Trainer Hansi Flick seine großen Ziele mit dem FC Bayern München in Gefahr. "Eine zusätzliche Option rechts außen in der Abwehr" erachte er als "sehr hilfreich", sagte Flick damals: "Wenn man von 'pack mas' und 'voll angreifen' und allen möglichen Titeln spricht, braucht man auch einen Kader, der in der Tiefe genügend Substanz und Qualität besitzt."