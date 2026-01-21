Dean Forbes 2023Getty Images
Er war obdachlos, pleite und verschuldet - und ist heute 45 Millionen Euro schwer: Dean Forbes arbeitete sich nach einer gescheiterten Karriere in der Premier League beispiellos nach oben

Seine Karriere als Fußballer lief nicht wie gewünscht. Dafür hat Dean Forbes in der Business-Welt massig Erfolg – und gilt für viele mittlerweile als Vorbild.

Dieser Artikel erschien erstmals 2023 und wurde aktualisiert.

Als Dean Forbes 17 Jahre alt war, stand er kurz vor einer Premier-League-Karriere. In der Jugend von Crystal Palace war er ein zuverlässiger Innenverteidiger mit der Aussicht, es ins englische Oberhaus zu schaffen.

  • Er musste jedoch gleichzeitig privat einiges durchmachen: Seine Mutter verlor ihren Job, die Familie das Haus. Noch nicht einmal volljährig, musste Forbes, der aus dem Londoner Stadtteil Lewisham stammt, schon finanziell für seine Liebsten sorgen und gleichzeitig seine Fußballerkarriere und das Familienleben unter einen Hut bekommen.

    Trotz seiner großen Verantwortung gegenüber seiner Familie gab Forbes zunächst das Geld mit vollen Händen aus. Gemeinsam mit seinen damaligen Mitspielern verprasste er seine ersten Gehaltschecks. Seine Profilaufbahn scheiterte, 1998 verließ er Palace und spielte bis zu seinem Karriereende 2009 für unterklassige Vereine wie Northampton, Bromley und Redhill.

    Auch abseits des Rasens lief es für den Nationalspieler Guayanas (ein A-Länderspiel) erstmal nicht rund. Er häufte nach eigenen Angaben hohe Schulden an und stand teilweise mit umgerechnet knapp 100.000 Euro in der Kreide.

  • Dean Forbes 2024Getty Images

    Dean Forbes über seine beeidruckende Laufbahn: "Nichts ist unmöglich"

    Aufgrund des hohen Schuldenbergs fing Forbes in einem Callcenter beim Mobiltelefonhersteller Motorola an. Ein Glücksfall, wie er Jahre später dem BusinessChief schilderte: "Ich bin im Nachhinein sehr glücklich über meine Schulden, weil ich dadurch schneller in einem professionellen Arbeitsumfeld landete."

    Anders als im Fußball kletterte Forbes in der Arbeitswelt die Karriereleiter auch ohne abgeschlossenes Studium schnell hinauf. Bei Motorola verließ er nach kurzer Zeit das Callcenter und bekam einen Posten im Management. Knapp ein Jahrzehnt später war er schon maßgeblich an einem 475-Millionen-Euro-Deal mit dem Softwaregiganten Oracle beteiligt.

    Er wurde im Jahr 2021 CEO der Softwarefirma Forterro, die wenig später für mehr als eine Milliarde Euro verkauft wurde und heute umgerechnet 1,7 Milliarden Euro wert ist. Forbes' Vermögen liegt laut englischer Medienberichte nun bei 45 Millionen Euro. "Meine Reise ist der Beweis dafür, dass man keine Privilegien oder einen Abschluss braucht, sondern Durchhaltevermögen und Visionen", schildert er: "Zweimal war ich obdachlos, pleite und verschuldet. Heute leite ich Milliarden-Dollar-Unternehmen. Nichts ist unmöglich."

  • Dean Forbes engagiert sich für karikative Zwecke

    Forbes ist aber nicht nur wegen seiner Errungenschaften als Unternehmer ein Vorbild. 2025 landete er im Vereinigten Königreich auf Platz eins der prestigeträchtigen 'Powerlist' und wurde damit zum einflussreichsten, farbigen Briten gekürt.

    Forbes nutzt seine Bekanntheit für karikative Zwecke. So leitet er unter anderem auch die nicht gewinnorientierte Forbes Family Group, die sich für zahlreiche gemeinnützige Projekte einsetzt. 2025 sammelte die FFG unter anderem rund 500.000 Euro für den African Caribbean Leukaemia Trust, der Menschen mit Blutkrebs und anderen schweren Krankheiten hilft.

    Forbes fördert junge Unternehmertalente und ist ein bekennender Familienmensch. Seine Posts bei Social Media dienen nicht dem Protzen, sondern der Inspiration für seine Follower.

    Rückblickend auf seine Fußballkarriere meint Forbes: "Ich schaue jetzt zurück und stelle fest, dass ich nicht sagen kann, dass ich mein Leben auf den Fußball ausgerichtet habe. Meine Freunde, die später große Karrieren hingelegt haben, sind ganz anders an den Fußball herangegangen."

    Für viele junge Spielerinnen und Spieler ist das Aus bei einem Profiklub das Ende eines Traums. Für Forbes war es dagegen der Katalysator auf dem Weg zu einer inspirierenden und erfolgreichen Laufbahn in einem anderen Metier.

