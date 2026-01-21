Er war obdachlos, pleite und verschuldet - und ist heute 45 Millionen Euro schwer: Dean Forbes arbeitete sich nach einer gescheiterten Karriere in der Premier League beispiellos nach oben

Forbes ist aber nicht nur wegen seiner Errungenschaften als Unternehmer ein Vorbild. 2025 landete er im Vereinigten Königreich auf Platz eins der prestigeträchtigen 'Powerlist' und wurde damit zum einflussreichsten, farbigen Briten gekürt.
Forbes nutzt seine Bekanntheit für karikative Zwecke. So leitet er unter anderem auch die nicht gewinnorientierte Forbes Family Group, die sich für zahlreiche gemeinnützige Projekte einsetzt. 2025 sammelte die FFG unter anderem rund 500.000 Euro für den African Caribbean Leukaemia Trust, der Menschen mit Blutkrebs und anderen schweren Krankheiten hilft.
Forbes fördert junge Unternehmertalente und ist ein bekennender Familienmensch. Seine Posts bei Social Media dienen nicht dem Protzen, sondern der Inspiration für seine Follower.
Rückblickend auf seine Fußballkarriere meint Forbes: "Ich schaue jetzt zurück und stelle fest, dass ich nicht sagen kann, dass ich mein Leben auf den Fußball ausgerichtet habe. Meine Freunde, die später große Karrieren hingelegt haben, sind ganz anders an den Fußball herangegangen."
Für viele junge Spielerinnen und Spieler ist das Aus bei einem Profiklub das Ende eines Traums. Für Forbes war es dagegen der Katalysator auf dem Weg zu einer inspirierenden und erfolgreichen Laufbahn in einem anderen Metier.