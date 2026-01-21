Er war obdachlos, pleite und verschuldet - und ist heute 45 Millionen Euro schwer: Dean Forbes arbeitete sich nach einer gescheiterten Karriere in der Premier League beispiellos nach oben

Er musste jedoch gleichzeitig privat einiges durchmachen: Seine Mutter verlor ihren Job, die Familie das Haus. Noch nicht einmal volljährig, musste Forbes, der aus dem Londoner Stadtteil Lewisham stammt, schon finanziell für seine Liebsten sorgen und gleichzeitig seine Fußballerkarriere und das Familienleben unter einen Hut bekommen.

Trotz seiner großen Verantwortung gegenüber seiner Familie gab Forbes zunächst das Geld mit vollen Händen aus. Gemeinsam mit seinen damaligen Mitspielern verprasste er seine ersten Gehaltschecks. Seine Profilaufbahn scheiterte, 1998 verließ er Palace und spielte bis zu seinem Karriereende 2009 für unterklassige Vereine wie Northampton, Bromley und Redhill.

Auch abseits des Rasens lief es für den Nationalspieler Guayanas (ein A-Länderspiel) erstmal nicht rund. Er häufte nach eigenen Angaben hohe Schulden an und stand teilweise mit umgerechnet knapp 100.000 Euro in der Kreide.