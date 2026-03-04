Goal.com
"Er war immer mein Idol": Topstar des FC Bayern München schwärmt von Cristiano Ronaldo

Auf seiner Position im Mittelfeld ist Rodri das Nonplusultra für Aleksandar Pavlovic. Das große Idol des Bayern-Stars war aber immer Cristiano Ronaldo.

Aleksandar Pavlovic hat im Interview mitSkyverraten, dass Cristiano Ronaldo sein "absoluter Lieblingsspieler" ist.

  • Bayern Münchens Pavlovic schwärmt von Ronaldo: "Das prägt jeden jungen Spieler"

    "Er war immer mein Idol, und ist es auch heute noch, auch wenn er jetzt älter ist. Aber jeder sieht auch in dem Alter, wie topfit er ist, wie er sich vorbereitet vor jedem Spiel, vor jedem Training. Das prägt jeden jungen Spieler, jeden Jungen, der draußen Fußball schaut. So hat er mich auch geprägt", sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern München und ergänzte: "Deswegen bin ich dankbar, dass ich ihm beim Fußballspielen zuschauen konnte."

    Auf seiner Position eifert Pavlovic derweil Rodri von Manchester City nach. "Für mich war er lange einer der Besten", sagte er unlängst im Interview mit den Zeitungen Münchner Merkur/tz

    Aleksandar Pavlovic freut sich über Lob von Julian Nagelsmann

    Außerdem ging Pavlovic im Gespräch mit Sky auf die Aussagen von Julian Nagelsmann ein, der ihm im Zuge des viel diskutierten Interviews mit dem kicker. "Pavlo ist super-konstant, spielt fast immer das gleiche Niveau", sagte der Bundestrainer und betonte: "Pavlo spielt immer den gleichen Stiefel. Das klingt negativ, ist aber sehr positiv gemeint." 

    Pavlovic freute sich über das Lob. "Es motiviert mich genauso weiterzumachen, noch besser zu spielen, Gas zu geben und zu zeigen, was ich draufhabe", sagte er. Auf die nicht ganz korrekte Aussage Nagelsmanns, wonach er ihn beim FC Bayern "hochgezogen" hätte, ging der Nationalspieler indes nicht ein.

    Unter Nagelsmann hatte Pavlovic in München zwar regelmäßig mit den Profis trainiert, sein erster Einsatz in einem Pflichtspiel folgte aber erst unter Thomas Tuchel. Auch in den Spieltagskader hatte er es unter Nagelsmann nie geschafft. 

  • Aleksandar Pavlovic: Seine Zahlen in der bisherigen Saison

    • Einsätze: 32
    • Tore: 3
    • Assists: 1
    • Gelbe Karten: 4
