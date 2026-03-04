"Er war immer mein Idol": Topstar des FC Bayern München schwärmt von Cristiano Ronaldo

Außerdem ging Pavlovic im Gespräch mit Sky auf die Aussagen von Julian Nagelsmann ein, der ihm im Zuge des viel diskutierten Interviews mit dem kicker. "Pavlo ist super-konstant, spielt fast immer das gleiche Niveau", sagte der Bundestrainer und betonte: "Pavlo spielt immer den gleichen Stiefel. Das klingt negativ, ist aber sehr positiv gemeint."

Pavlovic freute sich über das Lob. "Es motiviert mich genauso weiterzumachen, noch besser zu spielen, Gas zu geben und zu zeigen, was ich draufhabe", sagte er. Auf die nicht ganz korrekte Aussage Nagelsmanns, wonach er ihn beim FC Bayern "hochgezogen" hätte, ging der Nationalspieler indes nicht ein.

Unter Nagelsmann hatte Pavlovic in München zwar regelmäßig mit den Profis trainiert, sein erster Einsatz in einem Pflichtspiel folgte aber erst unter Thomas Tuchel. Auch in den Spieltagskader hatte er es unter Nagelsmann nie geschafft.