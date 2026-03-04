"Er war ein Witz!" Ronaldos schlechtester Mitspieler bei Real Madrid zog seine Teamkollegen über den Tisch und ist heute ein Poker-Millionär

"Dieser Dachboden war vielleicht so groß wie dieser Tisch hier", erklärte Caddis. "Und in diesem winzigen Zimmer saß er sechs Wochen lang nur an seiner PlayStation."

Und das viele Üben zahlte sich aus, schließlich sei Gravesen bei einem Videospiel herausragend gewesen, führte Caddis aus. "Er war die Nummer eins bei Call of Duty", sagte er. "Ehrlich: Er war total verrückt. Aber auch ein brillanter Typ."

Neben seiner exzessiven Vorliebe für die PlayStation konnte Gravesen auch mit Billard etwas anfangen. Dabei liebte es der heute 49-Jährige, seine Teamkollegen über den Tisch zu ziehen.

"Er rief uns alle an den Billard-Tisch, all die jungen Spieler. '25 Pfund pro Mann', sagte er dann", erinnerte sich Caddis. "Er spielte nur, wenn es um Geld ging. Und wir wussten zunächst nicht, warum."

Als jeder seinen Einsatz auf den Tisch gelegt hatte, wobei nicht selten insgesamt 250 Pfund zusammen kamen, verschwand Gravesen kurz. "Er lief die Treppen des Celtic Parks hinunter, wir schauten alle aus dem Fenster. Er öffnete seinen Kofferraum und holte dieses unglaubliche Billard-Queue heraus, unterschrieben von Ronnie O'Sullivan (englische Snooker-Legende, d. Red.)."

Caddis und Co. konnten da mit ihren ganz gewöhnlichen Queues nicht mithalten. "Er hatte dagegen dieses glänzende Teil und hat damit alles abgeräumt, es war unglaublich. Er nahm einfach immer das Geld mit, er war ein verdammter Multi-Millionär."