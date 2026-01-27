Er war der Staatsfeind Nummer eins! Als David Beckham von einer ganzen Nation zum Teufel gejagt wurde - und er trotzdem zum Helden aufstieg

"Zehn heldenhafte Löwen, ein dummer Junge", lautete eine der vielen vernichtenden Schlagzeile am Tag nach dem Ausscheiden. Die Überschrift stammte vom Mirror. "Beck-home" lautete die Version der Sun. "Ein Moment der Verrücktheit, der die Hoffnungen auf den Pokal zunichte machte", schrieb die Daily Mail.

Dabei hatte Beckham Simeone mitnichten ins Gesicht geschlagen und war auch nicht komplett ausgerastet. Die Aktion gar als "gewalttätig" abzutun, wäre ebenfalls so übertrieben gewesen, wie die Reaktionen aus England, die nun über den 23-Jährigen hereinbrechen sollten. England schaffte es schließlich in Unterzahl sogar bis ins Elfmeterschießen. Und dennoch gruben Presse und Menschen eines Landes nun das Kriegsbeil gegen einen jungen Mann aus. Der Mirror setzte auf sein Titelblatt ein Dartboard, Beckham wurde buchstäblich zur Zielscheibe. Beckham-Puppen wurden verbrannt und aufgehängt, Morddrohungen wurden an ihn geschickt, und eine Radio-Umfrage in Manchester ergab, dass 61 Prozent der Fans nicht wollten, dass er jemals wieder für die Three Lions spielt.

Beckham versteckte sich nicht, sondern entschied sich dafür, sich der Situation zu stellen. "Das ist zweifellos der schlimmste Moment meiner Karriere", sagte er nach dem Spiel. "Ich werde meine Aktion stets bereuen. Ich habe mich bei den Spielern und dem Management entschuldigt und möchte, dass alle englischen Fans wissen, wie sehr es mir leidtut."

"Ich stand im Tunnel und sah mir die letzten Minuten und das schreckliche Elfmeterschießen an. Das war schlimmer als alles andere. Da wurde mir erst richtig bewusst, was ich getan hatte. Ich dachte immer wieder daran, dass ich, wenn ich auf dem Platz gestanden hätte, einer der Elfmeterschützen gewesen wäre. Die anderen hatten ohne mich so viel geleistet, und ich hatte sie bitter enttäuscht."

Nach seiner Rückkehr zu Manchester United wurde Beckham regelmäßig von den gegnerischen Fans ausgebuht und verspottet. Selbst als er wieder für England spielte, wandten sich die Fans gegen ihn. Während der 2:3-Niederlage gegen Portugal bei der EM 2000, bei der Beckham beide Tore für England vorbereitete, wurde er von seinen eigenen Fans angefeindet. Nach zwei Jahren voller Hass und Beschimpfungen ließ der Flügelspieler erneut seinen Emotionen freien Lauf und zeigte denen, die ihn nicht in Ruhe lassen wollten, den Mittelfinger. Während die Medien ihn zuvor für sein Verhalten kritisiert hatten, entschieden sie diesmal, zu ihm zu stehen. Vielleicht weil sie sich der Schäden bewusst waren, die sie zuvor angerichtet hatten.