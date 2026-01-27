Er war der Staatsfeind Nummer eins! Als David Beckham von einer ganzen Nation zum Teufel gejagt wurde - und er trotzdem zum Helden aufstieg

Trotz der persönlichen Kritik gelang es Beckham, sich auf seinen Job zu konzentrieren. Er wurde in dieser Zeit zu einem der besten Spieler der Welt. Er belegte den zweiten Platz bei der Wahl zum Ballon d'Or 1999, als United als erste englische Mannschaft das Triple gewann. Beckham war weltweit bekannt für seine Freistöße und Flanken. 2001 ging der Film mit dem Titel "Kick it like Beckham" in Produktion. Das Leben bestand aus mehr als dem, was an diesem einen Abend im Jahr 1998 in Saint-Etienne passiert war.
Dennoch sehnte sich Beckham weiterhin nach der Gunst der englischen Fans. Er wollte seine Fehler wiedergutmachen. Die Entscheidung, ihn im November 2000 zum Kapitän der Three Lions zu ernennen, war bei weitem nicht unumstritten, wurde aber dennoch akzeptiert. Mit der Ernennung von Sven-Göran Eriksson zum ersten ausländischen Trainer Englands gab es Hoffnung, dass diese Generation die jahrzehntelange Durststrecke beenden und einen Titel holen würde. Wenngleich England im WM-Qualifikationsspiel Deutschland mit 5:1 besiegte, musste es am letzten Spieltag noch einen Punkt gegen Griechenland holen, um sich einen Platz bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea zu sichern.
Doch England lag in der Nachspielzeit völlig überraschend mit 1:2 zurück. Sekunden vor Schluss erhielten die Gastgeber einen Freistoß knapp 30 Meter vor dem Tor. Es gab nur einen Mann, der diese Aufgabe übernehmen konnte. Drei Jahre voller Schmerz und Verbitterung konnten mit einem einzigen Schuss seines rechten Fußes ausgelöscht werden. Beckham trat an, und der Rest ist Geschichte. "Ich kann es nicht glauben", sagte Kommentator Gary Bloom völlig fassungslos: "David Beckham schießt das Tor, das England zur WM-Endrunde bringt! Verleiht diesem Mann den Ritterorden!"
England war für die Weltmeisterschaft qualifiziert, und erneut ging es gegen Argentinien, diesmal in der Gruppenphase. Und diesmal ging Beckham als Sieger heraus. England erhielt einen Elfmeter, als Owen von Pochettino gefoult wurde. Und natürlich schoss Beckham. "Haltet die Gläser zu Hause bereit", sagte John Motson auf der Tribüne, als Beckham noch einmal tief Luft holte. "Jetzt könnt ihr sie zerschlagen, Beckham hat für England getroffen!", lautete der nächste Satz.
England schied im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Brasilien aus, obwohl die Selecao nach dem Platzverweis Ronaldinhos über 40 Minuten lang in Unterzahl spielte. Und tatsächlich dauert die Titel-Durststrecke der Three Lions bis heute an, weil auch die "Goldene Generation" um "Becks" keinen Titel gewinnen konnte. Aber Beckham hatte seinen Moment der Genugtuung. Er war nicht mehr der Feind Englands, sondern ein Held und eine Legende. Bis heute haben nur zwei Männer – Peter Shilton und Wayne Rooney – mehr Spiele für die Nationalmannschaft bestritten.
Beckham ist eines der bekanntesten Sportgesichter des Planeten und gilt als Vorreiter und Vorbild, sowie als grandioser Spieler. Darüber hinaus wurde er während seiner Karriere als inoffizieller Botschafter seines Landes angesehen. Er beendete seine Karriere mit insgesamt 146 Toren in 724 Spielen, gewann 17 Titel und spielte in fünf verschiedenen Ländern für diverse Vereine. Bis heute wird er von allen Teams geliebt, für die er gespielt hat – ManUnited, Preston North End, Real Madrid, LA Galaxy, AC Mailand und Paris Saint-Germain. Die Aufregung um seine Rote Karte bei der WM 1998 ist heute besser in Erinnerung als der tatsächliche Hass auf Beckham, was ein für alle Mal beweist, dass er diese Dämonen ausgetrieben hat.
Oh, und 2025 wurde Beckham von König Charles III. zum Ritter geschlagen. Erheben Sie sich, Sir David Beckham.