Kennet Eichhorn hat erneut einen Rekord gebrochen. Mit seinem Treffer bei der 6:1-Gala von Hertha BSC gegen den 1.FC Kaiserslautern avancierte der 16-Jährige zum jüngsten Torschützen im DFB-Pokal der Nachkriegszeit, womit er Jude Bellingham ablöste. Doch wie lange bleibt das Top-Talent dem Zweitligisten erhalten? Laut Bild-Zeitung sind die Scouts des FC Bayern "zutiefst beeindruckt" von Eichhorns Auftritten.
Er wäre dank Ausstiegsklausel offenbar günstig zu haben! Verpflichtet der FC Bayern im Sommer ein deutsches "Wunderkind"?
- Getty Images Sport
Bayern-Scouts angeblich bei fast jedem Spiel von Kennet Eichhorn anwesend
Dem Bericht zufolge seien die Beobachter bei fast jedem Hertha-Spiel anwesend und seien besonders aufgrund der Kombination aus "Dribblings, Übersicht, Coolness, Dynamik und Umschaltmomenten" gepaart mit einer "unglaublichen körperlichen Reife" für Eichhorns Alter angetan.
Eichhorn wird zum jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte von Hertha BSC
Eichhorn wurde in seiner ersten Saison im Profifußball zum jüngsten Spieler in der Geschichte der 2. Bundesliga und konnte sich auf Anhieb in der ersten Elf etablieren. Bei Hertha BSC stand er in acht Ligaspielen in der Startelf und trug zuletzt maßgeblich zum positiven Lauf des Hauptstadtklubs bei.
Mit seinem Treffer beim rauschenden 6:1-Erfolg im Pokal gegen Kaiserslautern löste der als "Man of the Match" ausgezeichnete Youngster außerdem den inzwischen zu Bayer Leverkusen gewechselten Ibrahim Maza als jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte ab.
Aufgrund seiner starken Leistungen sollen nahezu alle größeren deutschen Vereine und auch mehrere Top-Klubs aus dem Ausland das "Wunderkind" beobachten. Bereits Anfang Oktober hatte die Bildüber ein Interesse des FC Bayern sowie gescheiterte Angebote von Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg berichtet.
- Getty Images Sport
Eichhorn soll eine Ausstiegsklausel besitzen
Der Kapitän der deutschen U17-Nationalmannschaft hat erst im Juli bei der Hertha einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Nun soll der Tabellensechste der 2. Bundesliga laut Bild jedoch bereits eine Ausweitung des Kontrakts bis 2030 zu verbesserten Bezügen anstreben. Im aktuellen Vertrag befindet sich laut Sky-Informationen eine Ausstiegsklausel für den Sommer in Höhe von lediglich zehn bis zwölf Millionen Euro. Man wolle Eichhorn mit der Aussicht auf eine Führungsrolle einen Verbleib schmackhaft machen und hoffe, bei einem Transfer in Zukunft deutlich mehr für ihn einnehmen zu können, heißt es. Im Falle eines neuen Vertragsabschlusses soll die Ausstiegsklausel mindestens 20 Millionen Euro betragen.
Kommt es jedoch nicht zu einer Verlängerung, wäre ein Transfer im Sommer angesichts der vergleichsweise niedrigen Ablösesumme wahrscheinlich. Sollten die Bayern oder ein anderer Top-Klub tatsächlich zuschlagen, wäre auch ein Kauf mit anschließender Leihe an die Hertha ein denkbares Modell.
Über die Zukunft im Bayern-Mittelfeld gibt es derweil reichlich Spekulationen: So läuft etwa im Sommer der Vertrag von Leon Goretzka aus, und die Münchner sollen auch an dem 17-jährigen Belgier Nathan de Cat interessiert sein, der beim RSC Anderlecht ebenfalls schon in jungen Jahren den Sprung zum Stammspieler geschafft hat.
Leistungsdaten von Kennet Eichhorn für Hertha BSC:
- Spiele: 12
- davon in der Startelf: 10
- Tore: 1