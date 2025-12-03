Er wäre dank Ausstiegsklausel offenbar günstig zu haben! Verpflichtet der FC Bayern im Sommer ein deutsches "Wunderkind"?

Eichhorn wurde in seiner ersten Saison im Profifußball zum jüngsten Spieler in der Geschichte der 2. Bundesliga und konnte sich auf Anhieb in der ersten Elf etablieren. Bei Hertha BSC stand er in acht Ligaspielen in der Startelf und trug zuletzt maßgeblich zum positiven Lauf des Hauptstadtklubs bei.

Mit seinem Treffer beim rauschenden 6:1-Erfolg im Pokal gegen Kaiserslautern löste der als "Man of the Match" ausgezeichnete Youngster außerdem den inzwischen zu Bayer Leverkusen gewechselten Ibrahim Maza als jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte ab.

Aufgrund seiner starken Leistungen sollen nahezu alle größeren deutschen Vereine und auch mehrere Top-Klubs aus dem Ausland das "Wunderkind" beobachten. Bereits Anfang Oktober hatte die Bildüber ein Interesse des FC Bayern sowie gescheiterte Angebote von Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg berichtet.