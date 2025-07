Nach monatelanger Pause ist Hiroki Ito am Dienstag beim FC Bayern ins Lauftraining eingestiegen. Bleibt er mal langfristig fit, könnte er sich zu einem zweiten Josip Stanisic entwickeln.

Kommt Luis Diaz? Oder Nick Woltemade? Beide? Keiner? Und wer sind eigentlich die Alternativen? Während die Transfer-Spekulationen rund um den FC Bayern immer hysterischer werden, trainiert ein Neuzugang neuerdings still und heimlich auf den Trainingsplätzen an der Säbener Straße. Okay, ein Quasi-Neuzugang: Hiroki Ito.