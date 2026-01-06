Er verpasst wohl den möglichen Clasico gegen Barca: Real Madrid verkündet schlechte Nachrichten bei Kylian Mbappe

Der französische Nationalspieler leidet an einer Knieverletzung, wegen der er bereits das vergangene Ligaspiel gegen Betis Sevilla (5:1) verpasst hatte. Im Halbfinale der Supercopa trifft Real am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ/DAZN) in Dschidda auf den Stadtrivalen Atletico Madrid.

Laut der spanischen Sportzeitung Marca wolle der Klub die "Entwicklung seines Zustands" abwarten, um zu entscheiden, ob der Franzose für ein mögliches Finale infrage kommt und zur Mannschaft stößt. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet hingegen, Mbappe werde "wahrscheinlich mindestens drei Wochen" ausfallen und beruft sich dabei auf eine Quelle aus dem näheren Umfeld des Spielers.