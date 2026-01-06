Kylian MbappeGetty Images

Er verpasst wohl den möglichen Clasico gegen Barca: Real Madrid verkündet schlechte Nachrichten bei Kylian Mbappe

Im Supercup-Finale winkt ein Clasico gegen Barca. Sollte es dazu kommen, müsste Real Madrid aber wohl ohne Kylian Mbappe auskommen.

Real Madrid muss in der spanischen Supercopa auf Starstürmer Kylian Mbappe verzichten. Das geht aus der Kaderliste der Königlichen für den als Mini-Turnier in Saudi-Arabien ausgetragenen Wettbewerb hervor.

  • Real Madrid: Kylian Mbappe musste schon zuletzt gegen Betis passen

    Der französische Nationalspieler leidet an einer Knieverletzung, wegen der er bereits das vergangene Ligaspiel gegen Betis Sevilla (5:1) verpasst hatte. Im Halbfinale der Supercopa trifft Real am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ/DAZN) in Dschidda auf den Stadtrivalen Atletico Madrid.

    Laut der spanischen Sportzeitung Marca wolle der Klub die "Entwicklung seines Zustands" abwarten, um zu entscheiden, ob der Franzose für ein mögliches Finale infrage kommt und zur Mannschaft stößt. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet hingegen, Mbappe werde "wahrscheinlich mindestens drei Wochen" ausfallen und beruft sich dabei auf eine Quelle aus dem näheren Umfeld des Spielers.

    • Werbung
  • mbappe(C)Getty images

    Im Supercup-Finale könnte Real Madrid auf den FC Barcelona treffen

    Damit würde der 27-Jährige deutlich mehr Spiele als nur das mögliche Finale des ausgelagerten Pokalwettbewerbs verpassen, in dem Meister FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick oder Athletic Bilbao warten würden. Am 20. Januar spielt Real in der Champions League gegen die AS Monaco, drei Tage zuvor kommt Abstiegskandidat UD Levante in die Hauptstadt.

  • Real Madrid beim Supercup: Die Termine

    • 8. Januar 2026, 20 Uhr: Real Madrid vs. Atletico Madrid (Halbfinale)
    • 11. Januar 2026, 20 Uhr: Mögliches Finale (gegen Barcelona oder Bilbao)

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Spanien Super Cup
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0