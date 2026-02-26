Goal.com
Er verpasst ganz wichtige Spiele! Hansi Flick muss beim FC Barcelona für mehrere Wochen auf einen seiner wichtigsten Stars verzichten

Frenkie de Jong ist bei Barca eine der wichtigsten Stützen von Hansi Flick. In den kommenden Wochen steht er aber nicht zur Verfügung.

Trainer Hansi Flick muss beim FC Barcelona vorerst ohne Taktgeber Frenkie de Jong auskommen. Der niederländische Fußball-Nationalspieler erlitt im Training am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und wird fünf bis sechs Wochen ausfallen. Das teilten die Katalanen mit.

  • De Jong fehlt Barcelona unter anderem im Champions-League-Achtelfinale

    Damit verpasst der Mittelfeldspieler unter anderem die anstehenden Ligaspiele gegen den FC Villarreal (28. Februar), Athletic Bilbao (8. März), den FC Sevilla (25. März) und Rayo Vallecano (22. März). Auch das Achtelfinale der Champions League am 10./11. sowie 17./18. März gegen Newcastle United oder Paris Saint-Germain findet ohne de Jong statt. 

    Barca auch bei erhoffter Aufholjagd gegen Atletico ohne de Jong

    Zudem fehlt der ehemalige Ajax-Profi im Rückspiel des Pokal-Halbfinales gegen Atletico Madrid, in dem Barcelona am kommenden Dienstag ein 0:4 aufholen muss.

    De Jong stand in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 31-mal auf dem Feld. Erst am vergangenen Wochenende hatte der 28-Jährige beim 3:0-Ligasieg gegen UD Levante seinen ersten Saisontreffer erzielt. Zudem kommt er in dieser Spielzeit auf sieben Assists.

