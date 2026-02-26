Er verpasst ganz wichtige Spiele! Hansi Flick muss beim FC Barcelona für mehrere Wochen auf einen seiner wichtigsten Stars verzichten

Zudem fehlt der ehemalige Ajax-Profi im Rückspiel des Pokal-Halbfinales gegen Atletico Madrid, in dem Barcelona am kommenden Dienstag ein 0:4 aufholen muss.

De Jong stand in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 31-mal auf dem Feld. Erst am vergangenen Wochenende hatte der 28-Jährige beim 3:0-Ligasieg gegen UD Levante seinen ersten Saisontreffer erzielt. Zudem kommt er in dieser Spielzeit auf sieben Assists.