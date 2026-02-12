Getty Images Sport
„Er verhandelt gerade“ – Rodris Vater gibt Update zur Zukunft des Stars von Man City inmitten von Transfergerüchten um Real Madrid
Vertragsverhandlungen und Gerüchte um Real Madrid
Rodris Zukunft ist seit einiger Zeit ein wichtiges Thema im europäischen Fußball, da sein aktueller Vertrag mit Manchester City sich seinem Ablaufdatum im Jahr 2027 nähert. Der spanische Nationalspieler, der seit seiner Ankunft von Atlético Madrid im Jahr 2019 eine tragende Rolle in Pep Guardiolas Dominanz spielt, ist Berichten zufolge ein Top-Ziel für Real Madrid.
Bei einer Preisverleihung in Madrid äußerte sich Rodris Vater, Antonio Hernandez, zu den Spekulationen um seinen Sohn. Er betonte zwar, dass der 29-Jährige in Manchester glücklich sei, wollte aber keine Garantie für eine Vertragsverlängerung geben. „Wenn ich etwas sagen würde, müsste ich Sie umbringen“, scherzte Hernandez gegenüber Reportern, als er zu diesem Thema befragt wurde. „Ich kann nichts sagen. Er fühlt sich sehr wohl, wo er ist. Möglicherweise weiß er selbst noch nicht, wo er spielen wird. Er verhandelt gerade. Aber ich weiß nichts. Die Geschichte muss noch geschrieben werden.“
Der lange Weg zur Erholung
Die letzten 18 Monate waren die schwierigsten in Rodris glänzender Karriere. Nach einer schweren Kreuzbandverletzung im September 2024 musste der Mittelfeldspieler ein ganzes Jahr lang von der Seitenlinie aus zusehen – eine brutale Unterbrechung für einen Spieler, der gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand und den Ballon d'Or gewonnen hatte. Seit seiner Rückkehr war der Weg zurück zu seiner Bestform alles andere als einfach.
Hernandez sprach offen über die psychischen und physischen Folgen, die die Verletzung für seinen Sohn hatte. „Es war hart, denn für einen Ballon d'Or-Gewinner ist es schwierig, plötzlich aufzuhören, sich dann ein Jahr später neu anzupassen und zu sagen, dass man wieder derselbe sein will“, erklärte er. Obwohl Rodri in dieser Saison 14 Ligaspiele bestritten hat, wurde er von wiederkehrenden Muskelproblemen geplagt und fiel wegen einer Oberschenkelverletzung über zwei Monate aus.
Ein Wettlauf gegen die Zeit für die Weltmeisterschaft
Mit der Weltmeisterschaft 2026 vor Augen steht für Rodri mehr auf dem Spiel als je zuvor. Spanien zählt auf seinen Talisman, um das Mittelfeld in Nordamerika zu stabilisieren, aber seine Fitness gibt weiterhin Anlass zur Sorge. Sein Vater verriet, dass der Schwerpunkt nun darauf liegt, seine Belastung so zu steuern, dass er zum richtigen Zeitpunkt für die Nationalmannschaft in Topform ist.
„Dieses Jahr war sehr hart, aber er hat sich gut von seiner einjährigen Spielpause erholt. Es gibt immer wieder Probleme mit den Muskeln. Aber er ist unglaublich motiviert, zur Weltmeisterschaft zu fahren“, erklärte Hernandez. „Er trainiert wirklich gut, das sieht man ihm auch an. Er ist wieder zum Spiel zurückgekehrt und war in seinem ersten Spiel fast derselbe Rodri wie früher, daher ist das Vertrauen, das wir als Familie in ihn haben, absolut.“
Eine Erfolgsgeschichte im Etihad
Unabhängig davon, was die Zukunft bringt, hat Rodri seinen Status als Legende von Manchester City bereits gefestigt. Er war maßgeblich an der erfolgreichsten Ära in der Vereinsgeschichte beteiligt und gewann elf große Titel, darunter vier Premier-League-Meisterschaften und die begehrte Champions-League-Krone. Sein Tor im Istanbuler Finale gegen Inter Mailand im Jahr 2023 wird für immer in die Vereinsgeschichte von City eingehen.
Die Ungewissheit über seinen Vertrag macht seine möglicherweise letzte komplette Saison beim Verein jedoch noch spannender. Wenn die Verhandlungen ins Stocken geraten, könnte City gezwungen sein, eine schwierige Entscheidung zu treffen, anstatt zu riskieren, einen wertvollen Spieler 2027 ablösefrei zu verlieren. Vorerst liegt der Fokus weiterhin auf dem Spielfeld, aber mit Real Madrid im Hintergrund und einem noch nicht unterzeichneten Vertrag dürfte die Saga um Rodris Zukunft bis weit in die Sommertransferperiode hinein die Schlagzeilen dominieren.
