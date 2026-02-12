„Er verhandelt gerade“ – Rodris Vater gibt Update zur Zukunft des Stars von Man City inmitten von Transfergerüchten um Real Madrid

Rodris Zukunft ist seit einiger Zeit ein wichtiges Thema im europäischen Fußball, da sein aktueller Vertrag mit Manchester City sich seinem Ablaufdatum im Jahr 2027 nähert. Der spanische Nationalspieler, der seit seiner Ankunft von Atlético Madrid im Jahr 2019 eine tragende Rolle in Pep Guardiolas Dominanz spielt, ist Berichten zufolge ein Top-Ziel für Real Madrid.

Bei einer Preisverleihung in Madrid äußerte sich Rodris Vater, Antonio Hernandez, zu den Spekulationen um seinen Sohn. Er betonte zwar, dass der 29-Jährige in Manchester glücklich sei, wollte aber keine Garantie für eine Vertragsverlängerung geben. „Wenn ich etwas sagen würde, müsste ich Sie umbringen“, scherzte Hernandez gegenüber Reportern, als er zu diesem Thema befragt wurde. „Ich kann nichts sagen. Er fühlt sich sehr wohl, wo er ist. Möglicherweise weiß er selbst noch nicht, wo er spielen wird. Er verhandelt gerade. Aber ich weiß nichts. Die Geschichte muss noch geschrieben werden.“