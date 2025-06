Er übertrifft Lionel Messi sowie Diego Maradona und sagte einem Weltklub zunächst wegen Tennis ab: Das Wunderkind, um das sich Real Madrid und PSG streiten

Der 17-Jährige Franco Mastantuono begeistert bei River Plate bereits die Massen und könnte schon bald im Trikot von Real Madrid zaubern.

Real Madrid hat mal wieder eines der größten Talente aus Südamerika an der Angel. Die Königlichen haben in den letzten Jahren bekanntlich ihre Transferpolitik ein wenig angepasst und sich merklich vom alten Galactico-Modell entfernt. Der Fokus liegt längst nicht mehr ausschließlich darauf, die größten Namen des Weltfußballs ins Bernabeu zu holen. Stattdessen bediente sich Real in den vergangenen Jahren immer wieder am riesigen Talente-Pool Brasiliens, lotste Vinicius Junior, Rodrygo oder Endrick in Spaniens Hauptstadt.

Wenngleich er kein Brasilianer ist, wird Franco Mastantuono wohl Reals neuester Coup auf dem südamerikanischen Kontinent. Der 17 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler hat bei River Plate schon für mächtig Furore gesorgt, avancierte beim Weltklub aus Buenos Aires zum jüngsten Torschützen der Geschichte und beeindruckt mit seinen Dribblings und seiner unwiderstehlichen Schusstechnik.

Aber wer genau ist dieser Mastantuono? Woher kommt er und wo will er hin? Und ist er gut genug, um schon jetzt für einen Verein der Größenordnung Reals zu glänzen? GOAL wirft einen Blick auf Madrids nächstes großes südamerikanisches Projekt ...