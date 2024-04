Der Linksaußen kommt in England nicht in Fahrt, zuletzt schaffte er es nicht in Brightons Spieltagskader.

Für Ansu Fati läuft es während seiner Leihe zu Brighton & Hove Albion nicht rund. Trainer Roberto De Zerbi fand deutliche Worte für das Supertalent des FC Barcelona und strich ihn am Mittwoch aus dem Kader für das Premier-League-Spiel beim FC Brentford (0:0).