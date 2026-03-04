Er stellt eine besondere Rechnung auf: So will Harry Kane beim FC Bayern Lewandowskis legendären Torrekord brechen

Dann schaue er sich die Gegner an. "Manche sind vielleicht schwerere Spiele, zum Beispiel in der Champions League, und dann gibt es vielleicht Spiele, wo man denkt: Okay, da kann ich auf jeden Fall ein paar Tore machen, wenn man ein paar Heimspiele hat etwa. So breche ich das runter."

Dabei gehe es ihm allerdings nicht grundsätzlich um Rekorde, sondern darum, "was ich denke, was ich erreichen sollte". Er versuche "immer, mir Ziele für alle fünf oder sechs Spiele zu setzen".

Bis zur nächsten Länderspielpause habe er sich "nochmal fünf Tore" vorgenommen - in den fünf Spielen der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, Atalanta Bergamo (Hin- und Rückspiel), Bayer Leverkusen und Union Berlin. "Da erwarte ich, in der Lage zu sein, ein Tor pro Spiel zu schießen. Wenn ich die erreiche, bin ich happy."