Er steht noch im Schatten eines neuen Shootingstars von Real Madrid: Kylian Mbappe sorgt mit fragwürdiger Aktion vor brisantem PSG-Duell für Aufsehen

PSG und Real Madrid kämpfen bei der Klub-WM um den Einzug ins Finale. Für Mbappe ist es das erste und brisante Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub. Im Vorfeld sorgt er für Wirbel - und steht noch im Schatten eines neuen Real-Shootingstars.

Mit der Wahrheit nahm es Kylian Mbappe auf seinem Instagram-Kanal nicht ganz so genau. Ein Bild von seinem sehenswerten Tor gegen Borussia Dortmund bei der Klub-WM ging viral – doch das lag nicht nur an seinem spektakulären Seitfallzieher. Der Superstar von Real Madrid hatte offenbar einige leere Zuschauerränge per Bildbearbeitung mit Fans gefüllt.