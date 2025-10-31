Er steht im Schatten von Kane und Co. und ist dennoch ein großer Gewinner: Ein Star des FC Bayern hat die "nervenden" Debatten über sich vorerst beendet

Bei den September-Länderspielen hatte der Bundestrainer auf Pavlovic verzichtet und seine Entscheidung mit dessen regelmäßigen Unpässlichkeiten begründet. Öffentlichkeitswirksam verglich er den 21-Jährigen im Zuge dessen mit Yamal (18), der bei Barca laut Nagelsmann - etwas übertrieben - "100 Prozent" spielen würde. Für Pavlovic sei mehr Spielzeit "der Schlüssel".

Yamal bremsten zuletzt immer wieder Leisten- beziehungsweise Schambeinprobleme aus, während sich Pavlovic beim FC Bayern mit konstant guten Leistungen zurückkämpfte. Wie auf (fast) allen Positionen rotiert Trainer Vincent Kompany zwar auch im defensiven Mittelfeld. Bei den wirklich wichtigen Spielen in der Champions League, in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund sowie nun im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln bekam Pavlovic aber den Vorzug.

Konrad Laimer und Harry Kane sind die Gesichter des überragenden Saisonstarts. Auch Dayot Upamecano, Luis Diaz, Michael Olise und der junge Lennart Karl stehen zurecht im Fokus. In ihrem Schatten aber hat sich Pavlovic zu einem heimlichen Gewinner gemausert.