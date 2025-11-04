"Er steht für eine Generation außergewöhnlicher Talente": Desire Doue von PSG zum Golden Boy 2025 gewählt

Der 20-Jährige von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wurde von der italienischen Fachzeitung Tuttosport zum besten U21-Spieler in Europa gekürt. Er folgt auf Spaniens Juwel Lamine Yamal (FC Barcelona), der den Preis im Vorjahr gewonnen hatte und dementsprechend nicht mehr zu Wahl stand.

Die Ehrung wird seit 2003 vorgenommen, einziger deutscher Preisträger war 2011 der spätere WM-Held Mario Götze von Borussia Dortmund. In diesem Jahr stand kein deutscher Spieler auf der 25 Namen starken "Shortlist" der größten Talente.