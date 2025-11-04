Desire Doue hat sein zuletzt von einer bitteren und schwerwiegenden Muskelverletzung überschattetes Traumjahr mit dem "Golden Boy"-Award veredelt.
"Er steht für eine Generation außergewöhnlicher Talente": Desire Doue von PSG zum Golden Boy 2025 gewählt
WAS IST PASSIERT?
Der 20-Jährige von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wurde von der italienischen Fachzeitung Tuttosport zum besten U21-Spieler in Europa gekürt. Er folgt auf Spaniens Juwel Lamine Yamal (FC Barcelona), der den Preis im Vorjahr gewonnen hatte und dementsprechend nicht mehr zu Wahl stand.
Die Ehrung wird seit 2003 vorgenommen, einziger deutscher Preisträger war 2011 der spätere WM-Held Mario Götze von Borussia Dortmund. In diesem Jahr stand kein deutscher Spieler auf der 25 Namen starken "Shortlist" der größten Talente.
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Doue war beim Finalsieg von PSG in der Königsklasse im Mai gegen Inter Mailand (5:0) mit zwei Toren und einer Vorlage der überragende Mann. Im März wurde er erstmals in die französische Nationalmannschaft berufen. Auch in der Ligue 1 und in der Champions League wurde er zum besten Nachwuchsspieler gekürt.
WAS WURDE GESAGT?
"Der diesjährige Gewinner hat mit zwei Toren im Champions-League-Finale bereits Geschichte geschrieben. Er steht für eine Generation außergewöhnlicher Talente, die das nächste Jahrzehnt dominieren werden", wird Guido Vaciago, Direktor der Tuttosport, zitiert.
Die Auszeichnung ist auch ein Trostpflaster für Doue. Im Ligaspiel gegen Lorient Ende Oktober hatte er sich eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und musste unter Tränen vom Platz getragen werden. Es war womöglich das letzte Pflichtspiel für ihn im Jahr 2025, auch wenn PSG zunächst nur von einem Ausfall von "einigen Wochen" sprach.
- IMAGO / LaPresse
WUSSTEST DU?
Neben Doue erhielt übrigens auch ein in Deutschland spätestens seit dem Transfersommer durchaus bekannter Berater eine Auszeichnung. Ali Barat, CEO der Agentur Epic Sports, wurde zum zweiten Mal als bester Spielerberater gewählt.
Barat zeichnete unter anderem für den Wechsel von Nicolas Jackson auf Leihbasis von Chelsea zum FC Bayern verantwortlich.