"Er steht für den FC Bayern": FCB tütet wichtige Vertragsverlängerung ein

Er hätte bei seiner ersten Unterschrift an der Isar "niemals gedacht", dass er so lange bleiben würde, bekannte Gnabry. Damals hatten ihn die Bayern zunächst für eine Saison an die TSG Hoffenheim verliehen. Seit seinem eigentlichen Anfang in München 2018 hat er in 311 Pflichtspielen 100 Tore erzielt und 69 vorbereitet.

"Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen", sagte er. Als Gründe für seine Verlängerung zu angeblich leicht reduzierten Bezügen nannte er "die Mannschaft, das Trainerteam, den ganzen Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl."