Nkunku MilanGetty Images
David Heermann

Er stand schon mehrfach weit oben auf dem Wunschzettel des FC Bayern München! Ehemaliger Bundesliga-Star versinkt immer mehr in Abwärtsspirale

Er eroberte vor wenigen Jahren die Bundesliga. Ein Wechsel zu Bayern scheiterte an Hoeneß' "Leihbefehl". Nach schwierigen Zeiten will er bei Milan wieder Fuß fassen - doch es läuft schleppend.

"Das erste Mal, dass ich von AC Milan gehört habe, war, als ich meinen ersten Kontakt mit dem Sportdirektor hatte. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Alles war perfekt für mich, um hierher zu kommen." 

Das waren die Worte von Christopher Nkunku bei seiner Vorstellung in Mailand. Der Franzose wollte endlich wieder für Furore sorgen, nachdem seine Karriere einen Knick bekommen hatte. Doch bisher läuft es eher enttäuschend. 

  • RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - DFB Cup FinalGetty Images Sport

    2019 eroberte der Franzose die Bundesliga noch wie im Sturm. Aus der PSG-Jugend stammend avancierte er bei RB Leipzig zum Top-Star. In 172 Pflichtspielen erzielte er 70 Tore und lieferte 56 Vorlagen. In der Saison 2022/23 wurde er gar Torschützenkönig. Sein legendärer Luftballon-Jubel ist vielen Fans bis heute im Kopf.

    Doch Nkunku wollte mehr – und wechselte für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea. Dort setzte eine schwere Knieverletzung den Franzosen aber sofort erstmal außer Gefecht. Und danach kam Nkunku bei Chelsea nicht mehr wirklich auf die Beine. Trainerwechsel, kleinere Verletzungen und der nicht enden wollende Kaufrausch des englischen Klubs auf dem Transfermarkt machten Nkunku das Leben schwer. Am Ende standen 18 Tore und fünf Vorlagen in 62 Pflichtspielen zu Buche – eine enttäuschende Ausbeute.

    Chelsea-Ikone Florent Malouda fand harte Worte: "Es ist, als hätte er mental aufgegeben, und daran muss er arbeiten." Der Franzose legte seinem Landsmann einen Wechsel nahe.
    • Werbung
  • Christopher Nkunku Chelsea 2025Getty Images Sport

    Bayern-Aufsichtsrat verhindert Nkunku-Deal

    Immer wieder gab es Gerüchte um mögliche Interessenten für den talentierten Offensiv-Spieler. Besonders der FC Bayern soll mehr als nur ein Auge auf den Franzosen geworfen - doch der Aufsichtsrat machte Sportvorstand Max Eberl, der sogar persönlich zum Hörer gegriffen haben soll, einen Strich durch die Rechnung. Zum Jahreswechsel hatte Chelsea bis zu 70 Millionen Euro von den Bayern gefordert. Zu viel für den Rekordmeister, obwohl man sich angeblich schon mit dem Spieler einig war.

    Doch Eberl ließ nicht locker, wollte seinen ehemaligen Spieler bei Leipzig, um dessen Verbleib er vor Jahren so intensiv gekämpft hatte, unbedingt haben und führte auch im Sommer Gespräche mit dem Berater-Team um Pini Zahavi. Und auch Nkunku soll einen Wechsel zum FCB befürwortet haben. Doch weil Eberl von Klubpatron Uli Hoeneß, der den Aufsichtsrat anführt, einen Leihbefehl erhalten hatte und die Blues Nkunku nur verkaufen wollten, platzte der Transfer abermals. Auch eine Rückkehr nach Leipzig kam nicht zustande, am Ende des Sommers landete Nkunku schließlich für 37 Millionen Euro in Mailand, um endlich wieder glücklich zu werden.

    Für seinen alten Arbeitgeber hatte er bei seiner Vorstellung kaum noch warme Worte übrig: "Ich denke, alles war perfekt, als ich ankam, aber dann habe ich mich verletzt und war viele Monate raus. Ich wollte unbedingt zurückkehren und dann hatte ich ein weiteres Muskelproblem. In meinem zweiten Jahr ging es mir gut, aber dann hat der Trainer andere Entscheidungen getroffen. Ich bin immer noch derselbe Spieler, der zweimal in Bergamo getroffen hat." Was er damit meinte: Nkunku hatte Leipzig 2022 mit einem Doppelpack in Bergamo ins Europa-League-Halbfinale geschossen.


  • Nkunku MilanGetty

    Nkunku noch ohne Tor in der Serie A

    Für seine Zeit bei der AC Mailand steckte er sich hohe Ziele, sprach davon "Trophäen gewinnen" zu wollen und seinen Teil dazu beizutragen. Die bittere Realität sieht aber zumindest für Nkunku anders aus, denn bislang konnte der 28-Jährige auch bei Milan nicht wirklich überzeugen. Dabei hätte sein Premierentreffer in seinem ersten Spiel von Beginn an im Pokal beim 3:0 gegen Lecce eine Initialzündung für weitere Großtaten bei den Rossoneri sein können. Doch bislang glich dieser erste kleine Knalleffekt einem Rohrkrepierer. Kein einziges Tor gelang Nkunku bis dato in dieser Serie-A-Saison. 

    Am vergangenen Spieltag konnte er beim 2:2 gegen Parma zumindest seine erste Vorlage sammeln. Aber auch das kann seine Startschwierigkeiten in Mailand kaum kaschieren. Woran es liegt? Nun, zumindest von Verletzungen blieb Nkunku bislang verschont, nur eine Partie verpasste er bis dato aufgrund eines Problems am Fuß. 

    So oder so werden die kommenden Monate die wohl wichtigsten seiner Karriere. Sie werden wegweisend sein. Denn eigentlich ist Nkunku mit 28 Jahren im gern bemühten besten Fußballer-Alter. Davon war in den vergangenen zweieinhalb Jahren wenig zu sehen, der Abwärtstrend ist durchaus besorgniserregend. Nkunku spielt in dieser Saison bei Milan auch um seine Reputation, seinen Ruf, einer der besten Offensivspieler Europas zu sein. Den Beweis dafür ist er schon länger schuldig.


  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AZE-FRAAFP

    Frankreich-Coach Deschamps vertraut (noch) auf Nkunku

    Zumindest für seinen neuen Verein läuft es eigentlich zufriedenstellend. Weil die vergangene Saison mit einem maximal enttäuschenden Platz acht endete, können die Rossoneri den Fokus voll auf die Liga setzen - und dort steht Milan einem durchaus beachtlichen dritten Platz mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer und Erzrivale Inter. Einen großen Anteil an ersten zarten Meisterträumen in rot und schwarz hat Nkunku bislang noch nicht.

    Dass er aber Qualitäten hat, zeigt das Vertrauen vom französischen Nationaltrainer Didier Deschamps in ihn. Trotz seiner durchwachsenen Leistungen wurde der Offensiv-Star nominiert, kam im wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine von der Bank und stand im letzten Gruppenspiel in Aserbaidschan in der Startelf. Durchaus ein Fingerzeig, auch wenn es in dem Spiel um nichts mehr ging. Immerhin hat Nkunku in der qualitativ und quantitativ hochkarätig besetzten Offensive der Equipe Tricolore eine riesige Konkurrenz.

    Um auf den WM-Zug aufspringen zu können, muss der Franzose allerdings endlich im Verein abliefern. Denn die Alternativen, die Deschamps hätte, sind groß. Bereits im nächsten Jahr könnte sich zeigen, ob Nkunku seiner Karriere noch einmal einen Schub verleihen kann - oder der Zug, noch immer ein wirklicher Top-Spieler zu sein, ist abgefahren. 

  • Christopher Nkunku: Leistungsdaten bei RB Leipzig, PSG, Chelsea und Milan

    VereinSpieleToreTorvorlagen
    RB Leipzig1727056
    Paris Saint-Germain78114
    Chelsea62185
    AC Milan811