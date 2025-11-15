"Er sprach etwas schroff": Pierre-Emile Höjbjerg verrät, welcher Star des FC Bayern München "ziemlich streng" mit ihm war

In der Sendung "Captain of Denmark" sagte der 91-malige dänische Nationalspieler: "Als ich jung bei Bayern war, gab es eine Phase, in der einige der älteren Spieler … sie waren nicht hart, aber man musste schon einiges lernen. Ich erinnere mich an ein Training, bei dem wir elf gegen elf spielten, und Manuel Neuer war etwas hinter mir, sprach etwas schroff und war ziemlich streng mit mir."

Höjbjerg führte aus: "Am Wochenende nach meiner Einwechslung kam er auf dem Weg zur Kabine vorbei, legte mir den Arm um die Schulter und sagte: 'Weißt du was? Alles bestens. Gut gemacht.'"

Höjbjerg weiter: "Ich konnte spüren, dass es etwas bewirkt hat. Und das habe ich selbst mitgenommen: zu wissen, was es mit Menschen macht, wenn man ihnen zeigt, dass man sich um sie kümmert, aber auch zu verstehen, dass wir in einer Welt leben, in der man selbst aktiv werden muss."