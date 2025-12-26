Wie Teammanager Mikel Arteta mitteilte, sei der Stürmer vor dem Sieg des Premier-League-Spitzenreiters gegen Crystal Palace im League Cup (8:7 i.E.) am 23. Dezember ins Training zurückgekehrt.
Er spielte zuletzt 2024 für das DFB-Team! Lange vermisster Nationalspieler steht vor seinem Comeback
"Ich denke, es wird nur eine Frage von Tagen sein", sagte der Coach.
Der 26-Jährige war in der laufenden Saison lediglich am ersten Spieltag im vergangenen August bei Manchester United zum Einsatz gekommen. Kurz darauf unterzog er sich einer Knie-OP, seitdem fehlt er den Gunners. Schon in der Vorsaison hatte Havertz große Teile der Rückrunde wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.
Mikel Arteta: "Er ist ein Spieler, den wir sehr vermisst haben"
"Mal sehen, wie er darauf im nächsten Schritt reagiert. Er ist ein Spieler, den wir sehr vermisst haben, ein Spieler, der dem Team eine andere Dimension gibt. Ich bin also sehr froh, dass er bald wieder dabei ist", sagte Arteta. Arsenal trifft am Samstag (16.00 Uhr) in der Liga auf Brighton and Hove Albion, ehe es am kommenden Dienstag (21.15 Uhr/beide Sky) gegen Aston Villa geht.
Erfreulich sind diese Entwicklungen vor allem auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Er hat Havertz schließlich fest für die WM im kommenden Sommer eingeplant. Sein bis dato letztes Länderspiel absolvierte Havertz im November 2024.
Kai Havertz: Leistungsdaten und Statistiken bei Chelsea, Arsenal und Bayer Leverkusen
- Leverkusen: 150 Spiele, 46 Tore, 31 Assists
- Chelsea: 139 Spiele, 32 Tore, 16 Assists
- Arsenal: 88 Spiele, 29 Tore, 13 Assists
- Deutschland: 55 Spiele, 22 Tore, 17 Assists