Er spielte zuletzt 2024 für das DFB-Team! Lange vermisster Nationalspieler steht vor seinem Comeback

"Ich denke, es wird nur eine Frage von Tagen sein", sagte der Coach.

Der 26-Jährige war in der laufenden Saison lediglich am ersten Spieltag im vergangenen August bei Manchester United zum Einsatz gekommen. Kurz darauf unterzog er sich einer Knie-OP, seitdem fehlt er den Gunners. Schon in der Vorsaison hatte Havertz große Teile der Rückrunde wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.