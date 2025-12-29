Can Armando Güner verzauberte zuletzt die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach. Mit zwei Joker-Toren bei der U17 gegen RB Leipzig sicherte der Offensivspieler dem VfL die erste U17-Meisterschaft seit 44 Jahren. Nun soll er kurz vor einem Wechsel in die Türkei stehen.
Er sorgte zuletzt für den ersten Meistertitel seit 44 Jahren! Galatasaray jagt offenbar Talent aus der Bundesliga
Wie die Bild berichtet, soll Galatasaray großes Interesse an einer Verpflichtung des 17-Jährigen zeigen - und zwar schon in diesem Winter. Dem Bericht zufolge soll Güner bereits am Vereinsgelände des Interessenten vorstellig gewesen sein. Der Spitzenklub aus der Türkei lockt Güner mit deutlich besseren finanziellen Aussichten und Mitspielern wie Victor Osimhen, Mauro Icardi oder Ilkay Gündogan.
Die Zwickmühle für die Gladbacher: Ende Juni 2026 läuft der Vertrag des deutschen U17-Meisters aus und er könnte den VfL ohne dessen Zustimmung verlassen. Sollte es den Verantwortlichen nicht gelingen, den Vertrag vorzeitig zu verlängern und Güner sich für einen Abschied entscheiden, bliebe den Fohlen als Einnahmequelle lediglich die von der UEFA vorgeschriebene Ausbildungsentschädigung in diesem Winter.
- Getty Images Sport
Gleich drei Verbände kämpfen um Güners Dienste
Für Gladbach wäre der Abgang des Sturm-Juwels ein herber Verlust. Güner ist kurz davor, bei den Profis Fuß zu fassen. Trainer Eugen Polanski soll ein großer Fan von ihm sein, der neben der zentralen Rolle auch die Flügelpositionen spielen kann.
Pikant stellt sich auch Güners Zukunft in einer Nationalmannschaft dar: Der gebürtige Krefelder hat einen türkischen Vater und zudem argentinische Wurzeln mütterlicherseits. Nach zuletzt fünf Spielen für deutsche Nachwuchs-Nationalteams hatte sich der Torjäger dazu entschieden, bei der U17-Weltmeisterschaft für Argentinien aufzulaufen.
"Ich fühle mich geehrt, wenn Interesse von anderen Verbänden vorhanden ist. Der argentinische Verband bemüht sich sehr, und es ist etwas Besonderes, wenn der aktuelle Weltmeister Interesse daran zeigt, mich einmal einzuladen", erklärte der Youngster im kicker. Der Argentinier Diego Placente, ehemaliger Bundesliga-Profi bei Bayer Leverkusen, soll Güner überzeugt haben.
Can Armando Güners Zahlen bei der U17 von Gladbach
- Spiele: 44
- Tore: 26
- Assists: 11
- Gelbe Karten: 4
- Platzverweise: 1