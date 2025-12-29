Er sorgte zuletzt für den ersten Meistertitel seit 44 Jahren! Galatasaray jagt offenbar Talent aus der Bundesliga

Für Gladbach wäre der Abgang des Sturm-Juwels ein herber Verlust. Güner ist kurz davor, bei den Profis Fuß zu fassen. Trainer Eugen Polanski soll ein großer Fan von ihm sein, der neben der zentralen Rolle auch die Flügelpositionen spielen kann.

Pikant stellt sich auch Güners Zukunft in einer Nationalmannschaft dar: Der gebürtige Krefelder hat einen türkischen Vater und zudem argentinische Wurzeln mütterlicherseits. Nach zuletzt fünf Spielen für deutsche Nachwuchs-Nationalteams hatte sich der Torjäger dazu entschieden, bei der U17-Weltmeisterschaft für Argentinien aufzulaufen.

"Ich fühle mich geehrt, wenn Interesse von anderen Verbänden vorhanden ist. Der argentinische Verband bemüht sich sehr, und es ist etwas Besonderes, wenn der aktuelle Weltmeister Interesse daran zeigt, mich einmal einzuladen", erklärte der Youngster im kicker. Der Argentinier Diego Placente, ehemaliger Bundesliga-Profi bei Bayer Leverkusen, soll Güner überzeugt haben.