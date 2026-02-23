Laut kicker thematisierte Riera vorab, dass der FC Bayern ab der 60. Minute oft Probleme bekomme. Das Tempo und die Intensität der Mannschaft würden nachlassen.
Er sollte Recht behalten! Eintracht-Trainer Albert Riera thematisierte intern offenbar eine spezielle Schwäche des FC Bayern
- Getty Images Sport
Die Münchner gingen in der ersten Halbzeit durch Aleksandar Pavlovic und Harry Kane mit 2:0 in Führung und dominierten das Spiel nach Belieben. In Minute 68. erhöhte Kane zwar noch auf 3:0, anschließend verloren sie aber die Kontrolle. Kane verschuldete einen Elfmeter, den Jonathan Burkardt zum 1:3 verwandelte (77.). Dann patzten Joshua Kimmich und Min-Jae Kim, Arnaud Kalimuendo netzte zum 2:3 (86.). Für den Ausgleich sollte es anschließend aber nicht mehr reichen.
Riera kassiert im dritten Spiel als Eintracht-Trainer die erste Pleite
Bei den drei vorherigen Spielen hatten die Münchner in der letzten halben Stunde jeweils keine Gegentore kassiert. Der FC Augsburg drehte Ende Januar aber einen 0:1-Rückstand in ein 2:1 und fügte dem FC Bayern damit die erste Niederlage dieser Bundesliga-Saison zu.
Riera erlebte mit dem 2:3 gegen den FC Bayern derweil im dritten Spiel als Frankfurt-Trainer die erste Pleite. Zum Auftakt holte der 43-jährige Spanier ein 1:1 gegen Union Berlin, es folgte ein 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Nach 23 Spieltagen rangiert die Eintracht in der Bundesliga-Tabelle auf Platz acht. Spitzenreiter FC Bayern hat vor dem direkten Duell acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- Samstag, 28. Februar: Borussia Dortmund- FC Bayern (Bundesliga)
- Freitag, 6. März: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- Dienstag/Mittwoch, 10./11. März: BVB/Atalanta/Olympiakos/Leverkusen - FC Bayern (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.