Er sollte Recht behalten! Eintracht-Trainer Albert Riera thematisierte intern offenbar eine spezielle Schwäche des FC Bayern

Bei den drei vorherigen Spielen hatten die Münchner in der letzten halben Stunde jeweils keine Gegentore kassiert. Der FC Augsburg drehte Ende Januar aber einen 0:1-Rückstand in ein 2:1 und fügte dem FC Bayern damit die erste Niederlage dieser Bundesliga-Saison zu.

Riera erlebte mit dem 2:3 gegen den FC Bayern derweil im dritten Spiel als Frankfurt-Trainer die erste Pleite. Zum Auftakt holte der 43-jährige Spanier ein 1:1 gegen Union Berlin, es folgte ein 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Nach 23 Spieltagen rangiert die Eintracht in der Bundesliga-Tabelle auf Platz acht. Spitzenreiter FC Bayern hat vor dem direkten Duell acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.