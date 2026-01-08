Borussia Dortmund hat angeblich einen überraschenden Punkt ausgemacht, in dem sich Sommer-Neuzugang Jobe Bellingham (20) verbessern muss. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat die Fitnessabteilung des Klubs den Mittelfeldspieler in einem persönlichen Gespräch darauf hingewiesen, dass er sein Training umstellen sollte.
Er soll sich ein Beispiel an seinem Bruder nehmen: BVB richtet angeblich Forderung an Jobe Bellingham
- Getty Images Sport
Bellingham gilt intern als "Trainings-Weltmeister"
Demnach sei der Körperbau des Engländers aktuell "zu massiv, um sein Tempo voll auszuspielen". Er solle Muskelmasse abbauen, um "noch spritziger und explosiver zu werden". Als positives Beispiel diene sein Bruder, der Ex-Dortmunder Jude Bellingham, inzwischen in Diensten von Real Madrid.
Entgegen anderslautender Spekulationen soll ein Abgang im Winter hingegen überhaupt kein Thema sein. Man halte beim BVB weiterhin viel von dem im Sommer verpflichteten Engländer, der noch einen Vertrag bis 2030 besitzt und in dem Bericht als "Trainings-Weltmeister" bezeichnet wird.
Bellingham konnte bisher noch nicht vollends überzeugen
Bellingham hat ein durchwachsenes Halbjahr hinter sich. Er stand lediglich in fünf Bundesligaspielen in der Startelf und wartet noch auf seinen ersten Bundesligatreffer für den BVB. In der Champions League verzeichnete er gegen den FC Kopenhagen zwei Assists, seine bisher einzigen Scorerpunkte in dieser Saison. Bei der Klub-WM waren ihm bereits ein Treffer und eine Vorlage gelungen.
Im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München leistete Bellingham sich einen folgenschweren Fehler, wurde anschließend harsch kritisiert, aber von Trainer Niko Kovac öffentlich in Schutz genommen. Beim 1:1-Unentschieden gegen den SC Freiburg flog er zudem vom Platz und wurde anschließend für zwei Spiele gesperrt. Nachdem er bereits beim 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach nicht hatte mitwirken können, wird der Mittelfeldspieler auch am Freitagabend im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt fehlen.
Jobe Bellingham: Seine Leistungsdaten beim BVB in dieser Saison
Spiele 23 Startelfeinsätze 10 Tore 0 Vorlagen 2