Er soll sich ein Beispiel an seinem Bruder nehmen: BVB richtet angeblich Forderung an Jobe Bellingham

Bellingham hat ein durchwachsenes Halbjahr hinter sich. Er stand lediglich in fünf Bundesligaspielen in der Startelf und wartet noch auf seinen ersten Bundesligatreffer für den BVB. In der Champions League verzeichnete er gegen den FC Kopenhagen zwei Assists, seine bisher einzigen Scorerpunkte in dieser Saison. Bei der Klub-WM waren ihm bereits ein Treffer und eine Vorlage gelungen.

Im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München leistete Bellingham sich einen folgenschweren Fehler, wurde anschließend harsch kritisiert, aber von Trainer Niko Kovac öffentlich in Schutz genommen. Beim 1:1-Unentschieden gegen den SC Freiburg flog er zudem vom Platz und wurde anschließend für zwei Spiele gesperrt. Nachdem er bereits beim 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach nicht hatte mitwirken können, wird der Mittelfeldspieler auch am Freitagabend im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt fehlen.