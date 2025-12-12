Er soll schon äußerst fragwürdige Konsequenzen planen: Die brisante Situation zwischen Fabio Silva und dem BVB

"Ganz allgemein", leitete der Trainer des BVB vor zweieinhalb Wochen auf einer Pressekonferenz ein und erklärte dann, weshalb der portugiesische Stürmer bislang so selten zum Einsatz kam: "Die Jungs, die im vergangenen Jahr das Ding gezogen haben, die haben große Qualität gezeigt. Deshalb ist es normal, dass neue Spieler etwas Geduld aufbringen müssen, auch wenn wir sie für viel Geld verpflichtet haben. Aber die Ablöse bedeutet nicht, dass die anderen deshalb freiwillig den Weg freimachen."

Brandt dagegen gab kürzlich, nachdem Silva als Einwechselspieler beim Sieg in Leverkusen das vorentscheidende 2:0 vorbereitet hatte, etwas mehr Einblick in dessen Seelenleben: "Er muss einfach dranbleiben. Er darf sich nicht zu sehr in diesem negativen Trubel aufhalten, weil ihm das einfach nicht guttut. Mit 20 war ich, glaube ich, auch ab und zu mal so. Wenn es dann nicht lief, waren alle anderen schuld. Er ist jetzt 23 und muss verstehen, dass Fußball schnell in eine Richtung gehen kann, wo man frustriert ist. Aber innerhalb von ein, zwei Tagen kannst du dir auch auf einmal wieder ein Lächeln ins Gesicht holen."

Welcher Gemütszustand bei Silva in diesen Tagen vorherrscht, ist von außen schwer zu beurteilen. Gegen Bodö/Glimt kam er zuletzt zu seinem zweiten Startelfeinsatz innerhalb von acht Tagen. Mehr als zwei sind es allerdings auch insgesamt nicht, seit er im Sommer für 22,5 Millionen Euro nach Dortmund wechselte. Und auch dies spielt eine Rolle.