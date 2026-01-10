Er soll im Sommer noch deutlich teurer werden! Holt Borussia Dortmund im Winter den Sohn einer Legende?

Der Sohn von Inter-Legende Dejan Stankovic war erst im Sommer 2025 für knapp zehn Millionen Euro von den Nerazzurri nach Brügge gewechselt und etablierte sich sofort als absoluter Stammspieler auf der zentral defensiven Mittelfeldposition.

Ebenda hat der BVB Bedarf, einen reinen Sechser mit hervorstechenden Abräumerqualitäten sucht man im Kader vergebens. Die Verpflichtung eines solchen Spielers soll auch von Trainer Niko Kovac vehement gefordert und zur Priorität gemacht worden sein.