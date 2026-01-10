Schlägt der BVB doch noch auf dem Winter-Transfermarkt zu? Wie die Bild berichtet, könne es Überlegungen bei den Dortmunder Bossen geben, zeitnah einen Vorstoß bei Aleksandar Stankovic (20) von Club Brügge zu unternehmen. Hintergrund seien demnach "strategische Gründe", weil Stankovic im Sommer dem Blatt zufolge noch einmal deutlich teurer werden würde.
Er soll im Sommer noch deutlich teurer werden! Holt Borussia Dortmund im Winter den Sohn einer Legende?
Der Sohn von Inter-Legende Dejan Stankovic war erst im Sommer 2025 für knapp zehn Millionen Euro von den Nerazzurri nach Brügge gewechselt und etablierte sich sofort als absoluter Stammspieler auf der zentral defensiven Mittelfeldposition.
Ebenda hat der BVB Bedarf, einen reinen Sechser mit hervorstechenden Abräumerqualitäten sucht man im Kader vergebens. Die Verpflichtung eines solchen Spielers soll auch von Trainer Niko Kovac vehement gefordert und zur Priorität gemacht worden sein.
Auch Leverkusen schielt wohl auf Stankovic
Zuletzt hatten die BVB-Verantwortlichen jedoch betont, trotz des Abgangs von Pascal Groß zumindest im Winter nicht mehr im Mittelfeldzentrum nachrüsten zu wollen. Immerhin stehen in Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Salih Özcan und Talent Mussa Kaba (17) fünf zentrale Mittelfeldspieler zur Verfügung.
Inter soll eine Rückkaufoption besitzen, neben dem BVB soll sich auch Bayer Leverkusen mit Stankovic auseinandersetzen. Vertraglich ist der serbische Nationalspieler noch bis 2029 an die Belgier gebunden. Dementsprechend teuer - und dann auch unwahrscheinlich - wäre ein Vorstoß der BVB-Bosse im Winter.