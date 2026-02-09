Er soll eine große Schwäche offenbart haben: FC Bayern sieht offenbar von Transfer von Fisnik Asllani ab

Demnach sei man beim FC Bayern zwar von den "fußballerischen Qualitäten" und seinen Stärken im gegnerischen Sechzehner überzeugt. Diese hatte Asllani sogar erst am Sonntag im direkten Duell zwischen den Bayern und der TSG unter Beweis gestellt, als er den zwischenzeitlichen Ausgleich von Andrej Kramaric vorbereitete.

Allerdings seien die Scouts des FCB nach "intensiven Beobachtungen" zu dem Schluss gekommen, dass Asllani schlichtweg zu langsam sei und es ihm an Tempo fehle. Aktuell steht bei Asllani laut Daten ein Topspeed von 31,8 km/h.

Bereits Ende November hatte Sportdirektor Christoph Freund das Interesse der Bayern an Asllani eher kleingeredet. "Ein guter Spieler, er schießt viele Tore. Ein cleverer Junge, der sich sehr gut entwickelt hat", sagte Freund Sky. Der 23-Jährige sei "ein guter, interessanter junger Spieler, über den schon viel gesprochen wird", so der Österreicher weiter, der dann noch nachschob: "Wir sind aktuell sehr glücklich damit, was wir haben und wie wir aufgestellt sind."