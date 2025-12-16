Camarda MilanGetty Images
Jonas Rütten

Er schoss fast 500 Tore und sie versteckten ihn vor Real Madrid: Ein Jahrhunderttalent der AC Milan will der Erbe von Zlatan Ibrahimovic werden

Francesco Camarda sorgte in der Jugendabteilung der AC Mailand für Furore. Er schoss im Schnitt fünf Tore pro Spiel, aktuell plagt ihn aber eine kleine Ladehemmung. Die Erwartungen sind jedoch ungebrochen.

Dass es im Fußball oftmals einer glücklichen Fügung bedarf, um den Sprung vom Nachwuchs- in den Profibereich zu schaffen, das mussten viele Talente, denen der Durchbruch trotz aller Erwartungen nicht gelingen wollte, am eigenen Leib erfahren.

Ein Spieler der AC Mailand allerdings sorgte für derart viel Furore, dass eine große Karriere vorgezeichnet zu sein scheint. Francesco Camarda, so der Name des jungen Angreifers, der die italienische Öffentlichkeit bereits mehrfach ins Staunen versetzte, soll in den vergangenen Jahren für Milans Nachwuchs sagenhafte 485 Tore in nur 89 Spielen erzielt haben. 

  • Dies verbreitete zumindest Francesco Federico Pagani, ein Scout des italienischen Verbandes FIGC, vor wenigen Jahren auf Twitter. Bereits in der Saison 2017/18 soll Camarda 247 Tore in 40 Spielen erzielt haben, in der folgenden Spielzeit seien es 172 Tore in 31 Einsätzen und 2019/20 weitere 64 Tore in 16 Spielen gewesen. Insgesamt kam Camarda somit auf eine beeindruckende Quote von 5,5 Treffern pro Partie.

    Zwar machte auch Pagani darauf aufmerksam, dass es im Nachwuchsbereich durchaus üblich sei, dass Jugendspieler mehr Tore als im Seniorenbereich erzielen, und viele der Spiele nicht im Elf-gegen-elf ausgetragen worden seien - die Werte Camardas sind dennoch außergewöhnlich.

    Sie wecken Erinnerungen an etwa Youssoufa Moukoko, der in 119 Spielen für die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund 190 Tore erzielte, ehe er in die erste Mannschaft des BVB aufstieg, an den immensen Erwartungen aber zerschellte und mittlerweile auch beim FC Kopenhagen des Öfteren die Bank drückt.

    Auch wegen solcher Beispiele warnte Pagani stets davor, den Spieler mit Erwartungen zu überfrachten. Er verwies auch auf Bojan Krkic, die einstige Nachwuchshoffnung des FC Barcelona, dem der Durchbruch trotz des unbestreitbaren Talents nicht gelungen war. Dennoch musste auch Pagani mit Blick auf Camarda zugeben: "Ich weiß nicht, wie viele Jungen in seinem Alter so beeindruckende Zahlen zusammengetragen haben."

    • Werbung
  • Camarda MilanGetty Images

    AC Milan bangte um Camarda: Macht sofort die Kameras aus!

    Und tatsächlich scheint Camarda unter dem Druck, der nächste große italienische Weltklasse-Stürmer zu sein, nicht zu leiden. Als er 16 Jahre jung war und noch ohne Profivertrag für die Rossoneri kickte, wurde er zu einem Testspiel mit der U18 gegen die Profis eingeladen. So berichtete es Angelo Carbone, ehemaliger Leiter von Milans Jugendakademie. 

    "Er wurde von Fikayo Tomori gedeckt und hat trotzdem direkt getroffen. Paolo Maldini [damals technischer Direktor, Anm. d. Red.] hat sofort gesagt, dass die Klubmitarbeiter, die das Spiel für den vereinseigenen TV-Sender und Social-Media-Kanäle live übertrugen, die Kameras sofort abschalten sollen. Camarda hatte noch keinen Profivertrag und er wollte nicht, dass andere Vereine etwas von ihm mitbekommen", sagte Carbone.

    Doch das taten sie natürlich. Manchester United, Manchester City, Real Madrid - sie alle wurden bei den Rossoneri wegen Camarda vorstellig und sie alle blitzten ab. Milan stattete sein größtes Stürmertalent seit Jahrzehnten mit einem Vertrag bis 2028 aus. Allzu große Sorgen mussten sie sich aber bezüglich eines allzu frühen Abgangs des heute 17-Jährigen wohl gar nicht machen.

    Camarda spielt nicht nur seit seinem siebten Lebensjahr für Milan, er ist auch fanatischer Anhänger des Klubs. Beispiel gefällig? In jungen Jahren ziert bereits ein Tattoo von der Curva Sud im San Siro seinen rechten Arm. Er ist ein spielender Fan, ein junger Mann aus der Kurve, der es auf den Rasen schaffte.

  • Camarda bei Milan auf Rekordjagd: Er löste sogar Maldini ab

    Und ebenda ließ er in den vergangenen Jahren zahlreiche Rekorde purzeln. Nach Glanzauftritten in den U-Mannschaften von Milan oder der Youth League war es am 25. November 2023 so weit. Camarda wurde im Alter von 15 Jahren, 8 Monaten und 13 Tagen im Serie-A-Spiel gegen die Fiorentina eingewechselt und dadurch zum jüngsten Spieler der Liga- und Milan-Geschichte. Wen er auf Klub-Ebene damit ablöste? Keinen geringeren als Maldini, der ihn einst unbedingt vor der Öffentlichkeit, Real Madrid und Co. verstecken wollte.

    Für seinen Einsatz musste die Liga Milan sogar eine Sondererlaubnis erteilen, weil es unter 16-Jährigen eigentlich nicht gestattet ist, in der Profiliga aufzulaufen. Camarda kam auch eine Woche später gegen Frosinone zu einem Kurzeinsatz, ehe er noch einmal in die U20 und die zweite Mannschaft versetzt wurde.

    Fast genau ein Jahr nach seinem historischen Liga-Debüt folgte der nächste Eintrag in die Geschichtsbücher, als er im Ligaspiel gegen Club Brügge auch seinen Einstand in der Champions League geben durfte. Mit 16 Jahren und 226 Tagen ist er bis heute der jüngste Italiener, dem das gelang. Und die Geschichte wäre beinahe noch märchenhafter geworden. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Camarda BrüggeGetty Images

    Camardas bittersüßes Traum-Debüt in der Champions League

    In der 87. Minute nickte Camarda eine Flanke von Tijan Reijnders aus acht Metern traumhaft ein. Das San Siro explodierte, das gesamte Team stürzte sich auf den Youngster, trug ihn sogar auf den Schultern. Doch dann ein Pfiff, ein geformtes Rechteck und Stille. Der VAR hatte Camardas erstes Profitor stibitzt. Bitter, aber Abseits ist nunmal Abseits. Und dennoch war es ein gelungenes Königsklassen-Debüt.

    Denn fortan war er regelmäßig Teil des Profikaders unter Paulo Fonseca und auch dessen Nachfolger Sergio Conceicao. Allzu viele Spielminuten sammelte er jedoch nicht, auch weil sich die Lage bei den Rossoneri zuspitzte. Am Ende der vergangenen Spielzeit verpasste Milan den Sprung ins internationale Geschäft und bei Camarda musste eine Grundsatzentscheidung her. 

    Allen war klar: Der Junge muss mehr spielen, aber eine Rückkehr in die zweite Mannschaft in die Serie D oder die U20 genügte schlicht den Ansprüchen nicht mehr. Also sollte es eine Leihe werden und da kam es nicht schlecht, dass Camarda von Mai bis Juni die U17 Italiens mal eben mit vier Toren - zwei davon im Endspiel gegen Portugal - zum EM-Titel schoss. 

    Er, der mindestens ein Jahr jünger als viele seiner Teamkollegen war, wurde folgerichtig zum Spieler des Turniers gewählt und weckte das Interesse von US Lecce. Dort verbringt Camarda nun die Saison auf Leihbasis. Er soll sich fernab des Trubels bei einem Weltklub wie Milan in Ruhe entwickeln und sich auch ein wenig abhärten. Denn während er mit den Rossoneri nun um den Scudetto spielen würde, ist bei Lecce der Abstiegskampf das täglich Brot. 

  • Camarda im Stahlbad Abstiegskampf bei Lecce

    Ein Stahlbad für Camarda, der diesem noch nicht in Gänze gewachsen zu sein scheint. Zwar kommt er bei Lecce durchaus auf viel Spielzeit gemessen an seinem Alter und seiner Erfahrung (522 Minuten), so richtig durchgestartet ist er aber noch nicht. Ein ganz großes Highlight gab es aber dennoch - oder vielmehr zwei, die kurz aufeinander folgen sollten.

    Am 23. September stand er bei der 0:3-Niederlage in der 2. Runde der Coppa Italia erstmals in seiner noch jungen Profilaufbahn über 90 Minuten auf dem Platz. Der Gegner? Na klar: Milan. Das Wiedersehen war auch wegen Jamil Sieberts (ehemals Fortuna Düsseldorf) frühem Platzverweis kaum erfolgreich. Und dennoch tat es Camarda offenbar gut, noch einmal in der alten und zukünftigen Heimat vorbeizuschauen, Freunde zu treffen und die Stimmung der Curva Sud aufsaugen.

    Denn nur wenige Tage später war es endlich so weit. In der 94. Minute schraubte sich Camarda wie schon gegen Brügge hoch und erzielte per Kopf Lecces 2:2 gegen Bologna. Diesmal ertönte kein Pfiff, kein Rechteck wurde in den Himmel gemalt. Ein blitzsauberes Last-Second-Tor, das besonders dem Mann gefiel, dessen Erbe Camarda in ein paar Jahren bei seinem Herzensverein am liebsten antreten will: Zlatan Ibrahimovic.

  • Zlatan Ibrahimovic begeistert von Camarda

    Seit seinem Karriereende ist er Berater von RedBird Capital Partners, das 99,93 Prozent der Anteile hält. Nicht wenige unken und kritisieren zugleich, dass er bei Milan der wichtigste Strippenzieher ist, obwohl er offiziell eigentlich keine Verantwortung trägt. Gleichzeitig scheint Ibrahimovic aber großer Fan von Camarda zu sein. Womöglich, weil ihm dessen selbstbewusstes Auftreten imponiert. Löwen erkennen nun mal Löwen, würde die großmäulige Legende wohl dazu sagen.

    Denn als Camarda gerade einmal elf Jahre jung war, kontaktierte er Ibrahimovic kurz vor Jahresende 2019 via Instagram, als dessen Rückkehr zu den Rossoneri nach seinem MLS-Abenteuer bei LA Galaxy feststand. 

    "Danke, dass du zurückkommst. Ich bin Italiener und großer Milan-Fan. Ich würde dich gerne kennenlernen, du bist für mich ein Held. Ich spiele selbst für Milan. Mein Name ist FRANCESCO CAMARDA!" Ibrahimovic veröffentlichte den Chatverlauf nach Camardas erstem Profitor für Lecce, garniert mit den Worten: "Jetzt kennt jeder deinen Namen, nicht nur ich."

    Und doch offenbart sich auch bei Camarda, dass der Sprung in jungen Jahren zu den Profis kein Kindergeburtstag ist - völlig egal, in welch beeindruckender und regelmäßiger Manier er im Jugendfußball andere Teams zerschossen hatte. 

  • Camarda Italien U21Getty Images

    Camarda ist schon jetzt Publikumsliebling bei Lecce

    "Sein Spiel bei Lecce besteht aus ständigem Hinterherjagen, Duellen mit doppelt so großen Innenverteidigern und höchstens gelegentlichen Zuspielen mit dem Rücken zum Tor. Klare Pässe: Mangelware. Echte Torchancen: Fehlanzeige", urteilte die Gazzetta dello Sport jüngst über die schwierige Situation des "Jahrhunderttalents" beim Abstiegskandidaten. 

    Auf ein Tor in der Serie A wartet Camarda seit jenem 28. September gegen Bologna. Nur zweimal stand er seitdem in der Startelf. Dennoch ist er Publikumsliebling. Sein Trikot mit der 22 ist der Bestseller bei Lecce. Auch eine Kaufoption soll es übrigens geben, Milan hat jedoch per Rückkaufklausel die Kontrolle bei Camarda.

    Sein Selbstvertrauen in Form von Toren holte er sich zuletzt ausschließlich bei der U21, für die er im Oktober debütierte. Vier Spiele, vier Tore, eine Torvorlage und natürlich ein Rekord stehen seitdem zu Buche. Bei seinem Debüt gegen Schwedens Juniorenauswahl versenkte er einen Elfmeter per Panenka und wurde somit zum jüngsten Torschützen der italienischen U21.

    Auch wegen solcher Erfolgserlebnisse ist die Erwartungshaltung bei Camarda trotz der schwierigen Lage bei Lecce ungebrochen. "Manchmal ist er technisch noch etwas unbeholfen, wenn er sich tief fallen lässt. Aber in der Box ist er ein Phänomen", adelte Italiens U17-Trainer Massimiliano Favo seinen EM-Titelgaranten: "Seine Fähigkeit, sich in den richtigen Räumen zu bewegen, dort den Ball zu kontrollieren und sein kompromissloser Abschluss - das sind alles Dinge, die ich noch nie bei jemandem in seinem Alter gesehen habe."

    Camarda selbst will von diesen Vorschusslorbeeren und der von allen Seiten geäußerten Prophezeiung, er werde einmal ein Schlüsselspieler für den italienischen Fußball sein, indes nichts wissen. "Ich denke darüber nicht nach. Die Leute sagen, dass ich zu etwas Großem bestimmt bin. So sehe ich das nicht. Es geht um Arbeit, Tag für Tag. Ich versuche, immer mein Bestes zu geben und das Gerede auszublenden. Denn am Ende wird auf dem Platz gesprochen."

    Dort ist es zuletzt in der Serie A etwas leiser um Camarda geworden. Und so müssen sich die Tifosi bei ihm wohl noch ein wenig gedulden, bis sie wirklich Großes von ihm verlangen können. Aber die Zeiten, in denen nur sein "Held" Ibrahimovic seinen Namen kennt, sind längst vorbei.

  • Francesco Camarda: Statistiken und Leistungsdaten

    MannschaftSpieleToreTorvorlagen
    AC Milan Primavera33103
    Milan Futuro32114
    AC Milan16--
    US Lecce1511
0