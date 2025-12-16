Er schoss fast 500 Tore und sie versteckten ihn vor Real Madrid: Ein Jahrhunderttalent der AC Milan will der Erbe von Zlatan Ibrahimovic werden

In der 87. Minute nickte Camarda eine Flanke von Tijan Reijnders aus acht Metern traumhaft ein. Das San Siro explodierte, das gesamte Team stürzte sich auf den Youngster, trug ihn sogar auf den Schultern. Doch dann ein Pfiff, ein geformtes Rechteck und Stille. Der VAR hatte Camardas erstes Profitor stibitzt. Bitter, aber Abseits ist nunmal Abseits. Und dennoch war es ein gelungenes Königsklassen-Debüt.

Denn fortan war er regelmäßig Teil des Profikaders unter Paulo Fonseca und auch dessen Nachfolger Sergio Conceicao. Allzu viele Spielminuten sammelte er jedoch nicht, auch weil sich die Lage bei den Rossoneri zuspitzte. Am Ende der vergangenen Spielzeit verpasste Milan den Sprung ins internationale Geschäft und bei Camarda musste eine Grundsatzentscheidung her.

Allen war klar: Der Junge muss mehr spielen, aber eine Rückkehr in die zweite Mannschaft in die Serie D oder die U20 genügte schlicht den Ansprüchen nicht mehr. Also sollte es eine Leihe werden und da kam es nicht schlecht, dass Camarda von Mai bis Juni die U17 Italiens mal eben mit vier Toren - zwei davon im Endspiel gegen Portugal - zum EM-Titel schoss.

Er, der mindestens ein Jahr jünger als viele seiner Teamkollegen war, wurde folgerichtig zum Spieler des Turniers gewählt und weckte das Interesse von US Lecce. Dort verbringt Camarda nun die Saison auf Leihbasis. Er soll sich fernab des Trubels bei einem Weltklub wie Milan in Ruhe entwickeln und sich auch ein wenig abhärten. Denn während er mit den Rossoneri nun um den Scudetto spielen würde, ist bei Lecce der Abstiegskampf das täglich Brot.