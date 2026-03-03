Er schlief auf der Ersatzbank ein! Der vielleicht legendärste Transfer-Flop von Real Madrid

TV-Bilder lügen nicht – oder doch? Schenkt man Julien Fauberts Worten Glauben, dann ist das so. Denn dann hielt er nicht einst während eines Spiels des spanischen Rekordmeisters Real Madrid auf der Ersatzbank ein Nickerchen, sondern entspannte nur für kurze Zeit seine Augen.
Es geschah am drittletzten Spieltag der Saison 2008/09, während einer 2:3-Auswärtsniederlage bei Villarreal. Faubert, der unter Juande Ramos quasi Stammgast auf der Auswechselbank war, lümmelte sich neben dem ausgewechselten Rafael van der Vaart auf seinem Platz in der Schlussviertelstunde herum, ehe sein Kopf nach hinten sank und er für längere Zeit seine Augen schloss.