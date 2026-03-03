Er schlief auf der Ersatzbank ein! Der vielleicht legendärste Transfer-Flop von Real Madrid

Fauberts vermeintliches Nickerchen war in den Medien später ein großes Thema. Laut Faubert zu Unrecht, denn er habe nicht geschlafen, sondern lediglich "für 30 Sekunden seine Augen geschlossen".

"Sie dachten, ich sei sauer, weil ich nicht spielte und schon hieß es: 'Schaut mal, der Typ schläft'", sagte Faubert Jahre später bei The Athletic. Deswegen habe ihn anschließend auch der Klubchef Ramon Calderon ins Gebet genommen: "Der Präsident meinte, ich solle vorsichtiger sein, schließen seien überall Fotographen und Kameras. Ich habe definitiv aus der Sache gelernt."

Merkwürdig war Fauberts Verhalten so oder so, denn in der Schlussphase jenes Spiels wurde eigentlich beste Unterhaltung geboten. Villarreals 2:1-Führung glich Gonzalo Higuain in der 87. Minute noch aus, in der Nachspielzeit schockte Joan Capdevila die Gäste mit dem 3:2.

Ob Faubert nun recht hat oder nicht, die Episode passt gut zu einem Transfer, den im Prinzip niemand bis heute verstanden hat. Anfang 2009 holte ihn Real Madrid auf Leihbasis von West Ham United. Selbst dort hatte er zwar ordentlich gespielt, aber auch nicht wirklich Bäume ausgerissen. Nun sollte es also zu den Blancos gehen, wo Stars wie Fabio Cannavaro, Wesley Sneijder, Arjen Robben und Raul zockten?!