Erst am Ende des Sommer-Transferfensters wechselte Facundo Buonanotte, der einer der Wunschspieler von Borussia Dortmund gewesen sein soll, innerhalb Englands von Brighton zum FC Chelsea. Kurz darauf musste der Mittelfeldspieler einen ersten Rückschlag verkraften. Nun folgt offenbar der nächste.
Er schaffte es die meiste Zeit nicht einmal in den Kader! FC Chelsea setzt heißen BVB-Transferflirt offenbar schon wieder vor die Tür
Zunächst wurde Buonanotte vom mittlerweile entlassenen Blues-Trainer Enzo Maresca nicht für den Kader für die Champions League nominiert. Die Regularien sehen vor, dass man sich bei einem für die Königsklasse gemeldeten Kader auf 25 Seniorenspieler zu beschränken hat. Spieler unter 21 Jahren, die seit mehr als zwei Jahren beim Verein sind, können frei hinzugefügt werden. Der damals 20-jährige Buonanotte erfüllte diese Voraussetzung allerdings nicht.
Nun wird der Argentinier angeblich sogar seine Zelte in London vorzeitig abbrechen. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass die Leihe des Spielmachers in diesem Winter endet.
Brighton & Hove Albion wird Buonanotte nun an Leeds United weitergeben. In Bälde soll demnach der Medizincheck anstehen.
- Getty
Buonanotte erlebte bei Chelsea eine Zeit zum Vergessen
Buonanotte erlebte bei Chelsea eine Zeit zum Vergessen. Er kam lediglich in acht Pflichtspielen zum Einsatz und riss insgesamt 581 Minuten ab. Dabei gelangen ihm immerhin ein Tor und zwei Vorlagen.
In sieben dieser Spiele stand der zweimalige Nationalspieler in der Startelf. In der Premier League bekam er allerdings nur einen Einsatz spendiert: Mitte September spielte er 45 Minuten beim 2:2 gegen den FC Brentford.
Buonanotte freute sich auf Champions League mit Chelsea
Bei seiner Vorstellung bei Chelsea sprach Buonanotte noch voller Stolz über seinen Wechsel und insbesondere darüber, bald in der Königsklasse zu spielen. "Das ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Ich bin sicher, dass es eine positive Saison werden wird. Natürlich werde ich zum ersten Mal die Gelegenheit haben, in der Champions League zu spielen, was eine große Herausforderung sein wird. Ich freue mich sehr auf diese Saison und hoffe, dass ich dem Verein helfen kann, seine Ziele zu erreichen", sagte er.
Buonanotte war Chelseas zehnter Neuzugang in einer der geschäftigsten Transferperioden der Vereinsgeschichte. Der Deal mit einer Leihgebühr von rund 2,3 Millionen Euro kam zustande, nachdem Chelsea im letzten Moment zugeschlagen und Leeds United ausgestochen hatte. Der Youngster kam mit der Empfehlung von 50 Einsätzen für Brighton, in denen er fünf Tore erzielte.
- Getty Images Sport
Facundo Buonanotte: Leistungsdaten bei Chelsea
- Pflichtspiele: 8
- Tore: 1
- Vorlagen: 2
- Spielminuten: 518