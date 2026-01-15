Er schaffte es die meiste Zeit nicht einmal in den Kader! FC Chelsea setzt heißen BVB-Transferflirt offenbar schon wieder vor die Tür

Zunächst wurde Buonanotte vom mittlerweile entlassenen Blues-Trainer Enzo Maresca nicht für den Kader für die Champions League nominiert. Die Regularien sehen vor, dass man sich bei einem für die Königsklasse gemeldeten Kader auf 25 Seniorenspieler zu beschränken hat. Spieler unter 21 Jahren, die seit mehr als zwei Jahren beim Verein sind, können frei hinzugefügt werden. Der damals 20-jährige Buonanotte erfüllte diese Voraussetzung allerdings nicht.

Nun wird der Argentinier angeblich sogar seine Zelte in London vorzeitig abbrechen. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass die Leihe des Spielmachers in diesem Winter endet.

Brighton & Hove Albion wird Buonanotte nun an Leeds United weitergeben. In Bälde soll demnach der Medizincheck anstehen.