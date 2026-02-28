"Er rastete total aus": Der folgenschwere Scherenwurf eines Supertalents auf Zlatan Ibrahimovic

Dieser Artikel erschien erstmals 2017 und wurde aktualisiert.
Das Stadion leert sich, die Ajax-Fans sind bedient. Nach der 2:4-Niederlage gegen Eindhoven brodelt es. In den Katakomben hört man Schreie, die durch die Kabinentür von Ajax nach draußen dringen. Laute Schreie. Ein Wortgefecht.
"Ich schrie sie alle an. Und Zlatan, Zlatan schrie zurück", schildert Mido Jahre später und beschreibt den für ihn folgenschweren Zwist mit Zlatan Ibrahimovic am 15. Dezember 2002. Es bleibt nicht beim heftigen Wortwechsel. Eine brandgefährliche Situation entwickelt sich: "Ich hatte die Schere noch in der Hand, um die Tapes von meinen Knöcheln abzumachen. Da ist es passiert."
Mido brennen die Sicherungen durch. Nur Augenblicke später fliegt die Schere in Richtung des schwedischen Superstars. Der Anfang vom Ende einer Karriere, die nach einem kometenhaften Aufstieg einen knallharten Fall erleben sollte.