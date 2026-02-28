"Er rastete total aus": Der folgenschwere Scherenwurf eines Supertalents auf Zlatan Ibrahimovic

"Nachdem er gegen Eindhoven auf der Bank gesessen hatte, kam er in die Kabine und nannte uns alle miese Fotzen." Ibrahimovic erinnert sich in seiner Autobiographie noch genau an den Vorfall in der Kabine. "Er rastete total aus. Ich antwortete ihm, wenn hier einer eine Fotze wäre, dann er."

Zu viel für Midos Ego. "Er nahm die Schere und warf damit nach mir, wahnsinnig wie er war. Die zischte an meinem Kopf vorbei, direkt in die Bretterwand, und hinterließ einen Riss im Holz." Ibrahimovic gab sich aber nicht nachtragend: "Zehn Minuten später gingen wir Arm in Arm hinaus." Doch der Kabinen-Ausraster bringt das Fass beim Verein zum Überlaufen. Mido muss sich einen neuen Klub suchen.

"Jeder kann mal einen Fehler machen, aber nicht so einen", kommentierte Koeman die Entscheidung und ging mit dem Ägypter hart ins Gericht: "Ich glaube, Mido hat ein Problem, und das ist er selbst."

Sogar die FIFA wird eingeschaltet, er darf den Verein ausnahmsweise mitten in der Schlussphase der Saison verlassen. Celta Vigo nimmt Mido per Leihe auf, doch obwohl es in Spanien gut läuft, verkauft ihn Ajax in der Sommerpause an den höchstbietenden Klub. Zwölf Millionen Euro zahlt Marseille im Sommer 2004.

Auch bei den Südfranzosen hält sich Mido nicht lange. Das Aus nach nur einem Jahr im Stade Velodrome, es ist der Startschuss für eine Odysee durch Europas Fußball-Ligen - mal mit mehr, fast immer mit weniger Erfolg. Der damals 22-Jährige kriegt anschließend fußballerisch kein Bein mehr auf den Boden. AS Rom, Tottenham Hotspur, und Wigan. Die Vereine werden immer kleiner. Alle hoffen, wieder den jungen Mido zu bekommen, der der gegnerische Abwehrreihen in Angst und Schrecken versetzen konnte. Doch die meisten werden enttäuscht.