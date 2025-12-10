"Er pinkelt kein Parfüm": Pep Guardiola gibt Real Madrids angeschlagenem Trainer Xabi Alonso einen kuriosen Ratschlag

Auf der Pressekonferenz in Madrid sagte Guardiola über Alonso, den er einst beim FC Bayern unter seinen Fittichen hatte: "Er muss selbst pinkeln! Er muss selbst pinkeln! Er pinkelt kein Parfüm, er wird es also gut machen. Du wirst schon sehen. Da habt Ihr Eure Schlagzeile!" Guardiola nahm damit Bezug auf Kritik, die er einst in Spanien als Übungsleiter von Reals Erzrivale FC Barcelona einstecken musste. Damals war ihm unter anderem vorgeworfen, er verhalte sich, als "pinkele er Parfüm".

Nach mehreren schwachen Leistungen der Blancos, ausbleibenden Resultaten und dem Verlust der Tabellenführung in LaLiga an Barca steht Alonso schwer in der Kritik. Die Rede ist gar davon, dass das Duell mit Guardiolas City im Bernabeu ein "Endspiel" für den Ex-Nationalspieler sei. Mögliche Nachfolger werden in Person von Alvaro Arbeloa (Trainer der Real-Reserve) und Jürgen Klopp (Fußballchef bei Red Bull) auch schon gehandelt.

Guardiolas Meinung zur Lage bei Real: "Ich bin nicht in der Real-Kabine, ich kenne die Situation also nicht. Es kommt darauf an: Die Klubführung hat die Macht. Wenn sie die Macht dem Trainer gibt, dann hat er das Sagen. Wenn sie es den Spielern gibt, haben die das Sagen." Offensichtlich eine Anspielung auf die Medienberichte, dass es zwischen Alonso und mehreren namhaften Akteuren seines Starensembles rumort.