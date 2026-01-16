"Er muss warten": Niko Kovac macht klare Ansage an aktuellen Reservisten beim BVB

Adeyemi hatte bis Ende November mit sechs Toren und drei Vorlagen zu den besten Dortmunder Offensivspielern gehört, allerdings sorgte er mit der Affäre um die "Mystery Box" mit illegalen Waffen aus dem Internet sowie verweigerten Handschlägen nach Auswechselungen immer wieder für Aufregung außerhalb des Spielfeldes.

Gegen St. Pauli muss Kovac auf den Afrika-Cup-Heimkehrer Ramy Bensebaini, der sich "eine Grippe eingefangen" habe, und Marcel Sabitzer (Wadenprobleme) verzichten. Auch Aaron Anselmino ist nach einer Oberschenkelverletzung noch nicht wieder einsatzfähig.

Gegen den Abstiegskandidaten werde es "kein leichter Gang", prophezeite der BVB-Trainer, "das ist eine Mannschaft, die über 90 Minuten sehr kompakt verteidigt, das sieht man selten." Aber man habe nach dem 3:3 im Hinspiel nach 3:1-Führung "ein bisschen was gutzumachen".