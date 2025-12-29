Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

"Er mochte es, das Spiel zu verlangsamen": Englische Stürmer-Legende zieht brisanten Vergleich bei Florian Wirtz

Wayne Rooney traut Florian Wirtz trotz Startschwierigkeiten den Durchbruch beim FC Liverpool zu und sieht den Nationalspieler auf dem Weg zum absoluten Spitzenspieler.

Die englische Stürmer-Ikone Wayne Rooney glaubt an den langfristigen Erfolg von Nationalspieler Florian Wirtz beim FC Liverpool.

  • "Er zeigt in Ansätzen, dass er ein absoluter Spitzenspieler ist. Ich glaube, dass er das auch für Liverpool sein kann", sagte Rooney in der BBC-Show "Match of the Day".

    Der 22-jährige Wirtz hatte am vergangenen Samstag beim 2:1-Erfolg der Reds gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers sein lang erwartetes erstes Tor in der Premier League erzielt. 

    Nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen im Sommer hatte Wirtz zuvor lange mit Anpassungsproblemen zu kämpfen.

    • Werbung

  • Rooney sieht "Spitzenspieler" in Wirtz

    Für Rooney kam das nicht überraschend. Der einstige Torjäger zog dabei einen Vergleich mit Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der einst vom FC Bayern zum Rooney-Klub Manchester United wechselte: "Ich erinnere mich an Bastian Schweinsteiger, als er zu Manchester United kam. Er war überrascht vom Tempo in der Premier League. Er mochte es, den Ball zu halten und das Spiel zu verlangsamen. Manchmal braucht man Zeit, um sich daran zu gewöhnen."

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Leeds crest
Leeds
LEE
0