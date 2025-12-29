"Er mochte es, das Spiel zu verlangsamen": Englische Stürmer-Legende zieht brisanten Vergleich bei Florian Wirtz

"Er zeigt in Ansätzen, dass er ein absoluter Spitzenspieler ist. Ich glaube, dass er das auch für Liverpool sein kann", sagte Rooney in der BBC-Show "Match of the Day".

Der 22-jährige Wirtz hatte am vergangenen Samstag beim 2:1-Erfolg der Reds gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers sein lang erwartetes erstes Tor in der Premier League erzielt.

Nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen im Sommer hatte Wirtz zuvor lange mit Anpassungsproblemen zu kämpfen.