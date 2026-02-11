„Er macht mich wahnsinnig!“ – Wayne Rooney kritisiert Frank Illet scharf dafür, dass er mit seinem viralen „United Strand“-Haarstunt die Aufmerksamkeit vom Team von Man Utd abgelenkt hat.

Ilett wurde nach dem Unentschieden von Manchester United für seine Herausforderung verspottet, als TNT-Experte Michail Antonio seine Gedanken zum Spiel teilte: „Sie haben immer noch eine große Chance, sie sind die Mannschaft in Bestform. Sie haben Arsenal geschlagen, sie haben Man City geschlagen. Sie hätten einen Sieg gewollt, vor allem für diesen einen Spieler, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber er möchte zum Friseur gehen. Jetzt schneidest du dir die Haare nicht! Sie sind wahrscheinlich die Mannschaft in Bestform. Hierher zu kommen war ein schwieriges Spiel, vor allem angesichts der Spielweise von West Ham. [West Ham] hat sich zurückgezogen, sie hatten Mühe, sie zu knacken. [United] musste einen Stürmer einwechseln, um mehr Flanken in den Strafraum zu bringen. Das ist der einzige Grund, warum sie einen Punkt geholt haben. Ich sehe keinen Grund, warum sie nicht unter den ersten Vier landen sollten.“

Carrick sprach auch über seine Enttäuschung darüber, dass sie nicht gewonnen haben. Er sagte gegenüber MUTV: „Wir waren okay. Ich denke, wir sind ein bisschen enttäuscht. Wir waren definitiv nicht in Bestform. Wir haben jetzt fünf Spiele hinter uns und waren auf einem wirklich guten Niveau. Es ist ein schwieriger Ort für Auswärtsspiele, sie haben es uns schwer gemacht, und uns fehlte einfach die nötige Schärfe oder der Funke, um zu oft die richtigen Antworten zu finden. Aber am Ende gebührt den Jungs große Anerkennung für ihren Kampfgeist, den sie in der Schlussphase und genau dann gezeigt haben, als wir ihn brauchten. Das ist eine großartige Eigenschaft. Also nehmen wir den Punkt mit und machen weiter.“

