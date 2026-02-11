Imago/Getty Images
„Er macht mich wahnsinnig!“ – Wayne Rooney kritisiert Frank Illet scharf dafür, dass er mit seinem viralen „United Strand“-Haarstunt die Aufmerksamkeit vom Team von Man Utd abgelenkt hat.
West Ham beendet Träume vom Haarschnitt
West Ham beendete am Dienstagabend mit einem 1:1-Unentschieden gegen Manchester United die Träume von The United Strand auf einen dringend benötigten Haarschnitt. Carrick's Team war mit vier Siegen in Folge in das Spiel gegangen, was die Hoffnung weckte, dass Ilett endlich sein langes Warten auf einen Haarschnitt beenden könnte. Allerdings konnten die Red Devils im London Stadium dank des Ausgleichstreffers von Benjamin Sesko in der Nachspielzeit nur einen Punkt holen.
Ilett war von dem Unentschieden enttäuscht, was bedeutet, dass seine Herausforderung weitergeht, obwohl er froh ist, dass seine Social-Media-Aktion weiterhin Geld für wohltätige Zwecke einbringen wird. „Je länger, desto besser für die Wohltätigkeit“, sagte Ilett in seinem Live-Stream. „Ich möchte nicht, dass es hier um mich geht, und ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich doch so sein wird, aber es ist immer noch ungeschlagen und in guter Form.“
Rooney greift The United Strand an
Rooney hat sich vor dem Aufeinandertreffen von Manchester United und West Ham am Dienstag im United Strand ausgelassen. Im Podcast „No Tippy Tappy Football” sagte er: „Ich würde ihn ans andere Ende des Landes schicken. Er geht mir auf die Nerven. Wir reden hier über Michael Carrick und Man United, die versuchen, ihr fünftes Spiel in Folge zu gewinnen, und alles dreht sich nur darum, dass dieser Typ sich die Haare schneiden lässt. Ich wette, er ist am Boden zerstört, wenn Man United gewinnt, weil er dann irrelevant ist.“
„Du bekommst es jetzt nicht geschnitten!“
Ilett wurde nach dem Unentschieden von Manchester United für seine Herausforderung verspottet, als TNT-Experte Michail Antonio seine Gedanken zum Spiel teilte: „Sie haben immer noch eine große Chance, sie sind die Mannschaft in Bestform. Sie haben Arsenal geschlagen, sie haben Man City geschlagen. Sie hätten einen Sieg gewollt, vor allem für diesen einen Spieler, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber er möchte zum Friseur gehen. Jetzt schneidest du dir die Haare nicht! Sie sind wahrscheinlich die Mannschaft in Bestform. Hierher zu kommen war ein schwieriges Spiel, vor allem angesichts der Spielweise von West Ham. [West Ham] hat sich zurückgezogen, sie hatten Mühe, sie zu knacken. [United] musste einen Stürmer einwechseln, um mehr Flanken in den Strafraum zu bringen. Das ist der einzige Grund, warum sie einen Punkt geholt haben. Ich sehe keinen Grund, warum sie nicht unter den ersten Vier landen sollten.“
Carrick sprach auch über seine Enttäuschung darüber, dass sie nicht gewonnen haben. Er sagte gegenüber MUTV: „Wir waren okay. Ich denke, wir sind ein bisschen enttäuscht. Wir waren definitiv nicht in Bestform. Wir haben jetzt fünf Spiele hinter uns und waren auf einem wirklich guten Niveau. Es ist ein schwieriger Ort für Auswärtsspiele, sie haben es uns schwer gemacht, und uns fehlte einfach die nötige Schärfe oder der Funke, um zu oft die richtigen Antworten zu finden. Aber am Ende gebührt den Jungs große Anerkennung für ihren Kampfgeist, den sie in der Schlussphase und genau dann gezeigt haben, als wir ihn brauchten. Das ist eine großartige Eigenschaft. Also nehmen wir den Punkt mit und machen weiter.“
Was hat Man Utd über Ilett gesagt?
Carrick wurde vor dem Spiel gegen West Ham auch zu der Herausforderung von United Strand befragt und spielte die Aktion herunter. Er sagte gegenüber Reportern: „Ich kann sagen, dass ich davon weiß, ja. Meine Kinder haben mich darauf aufmerksam gemacht, aber es wird sicherlich nicht in die Mannschaftsbesprechung auf professioneller Ebene einfließen. Ich kann verstehen, was damit bezweckt wird, und es bringt mich zum Schmunzeln, aber letztendlich wird es keinen Einfluss haben.“
Kapitän Bruno Fernandes wurde ebenfalls gefragt, wann Ilett einen Termin beim Friseur vereinbaren sollte, und antwortete: „Nein, nein, ich muss selbst einen Termin vereinbaren. Ich schaue nicht wirklich darauf, ob andere Leute zum Friseur gehen müssen. Das ist für mich nicht wichtig.“
Die nächsten fünf Spiele von Man Utd
Die United-Fans müssen nun lange warten, bis sie die Red Devils wieder in Aktion sehen können. Carrick's Team hat eine Pause im Spielplan und spielt erst am 23. Februar wieder gegen Everton. Danach trifft United in der Premier League auf Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa und Bournemouth.
