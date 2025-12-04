Harry Kane ist beim FC Bayern auf dem Rasen unersetzlich. Nun könnte der Engländer sich auch noch neben dem Platz um den Klub verdient machen.
Er leistet wohl Überzeugungsarbeit! Gelingt dem FC Bayern München dank Harry Kane ein echter Transferhammer?
Laut einem Bericht der tz versucht Kane, seinen Nationalmannschaftskollegen Marc Guehi von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Demnach habe Kane darüber bereits mit Guehi gesprochen.
Um die Zukunft des 25 Jahre alten Kapitäns von Crystal Palace wird bereits seit längerem spekuliert, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Nach Sky-Informationen hat Sportvorstand Max Eberl sich sogar schon mit dem Spieler getroffen. Neben den Bayern gelten allerdings auch noch andere Top-Klubs wie Real Madrid als interessiert, ein Wechsel zu Liverpool platzte im Sommer spektakulär.
Träumt der FC Bayern von einem Trio mit Upamecano, Tah und Guehi?
In einem möglichen europäischen Innenverteidiger-Domino galt Guehi als Kandidat, sollte Upamecano München ablösefrei verlassen und sich Real anschließen. Zuletzt hatte die BBC aber berichtet, dass eine Vertragsverlängerung des Franzosen unmittelbar bevorstünde.
Auch in diesem Fall wolle sich Bayern aber weiterhin auf dem Innenverteidiger-Markt umschauen. Eine Upamecano-Verlängerung schließe einen Innenverteidiger-Transfer nicht kategorisch aus, hieß es.
Und auch laut tz träumten die Bayern nun sogar von einem Trio mit Upamecano, Jonathan Tah und Guehi. In diesem Fall müsste der derzeit gesetzte und sogar im Vergleich zu Upamecano stabilere Tah wohl gegen den Neuzugang um seinen Platz kämpfen.
Kane fädelte auch Transfer von Dier ein
Sollte Kane tatsächlich bei dem Transfer mitreden und diesen erfolgreich einfädeln, wäre es nicht das erste Mal. Auch am Wechsel seines guten Freundes Eric Dier von den Tottenham Hotspur zum FC Bayern im Winter 2024 war der Engländer nachhaltig beteiligt.
Ohnehin genießt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im gesamten Verein hohes Ansehen. Eberl brachte ihn unlängst sogar für den Gewinn des Ballon d’Or ins Gespräch und äußerte sich optimistisch, den 2027 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern.