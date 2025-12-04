Er leistet wohl Überzeugungsarbeit! Gelingt dem FC Bayern München dank Harry Kane ein echter Transferhammer?

Laut einem Bericht der tz versucht Kane, seinen Nationalmannschaftskollegen Marc Guehi von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Demnach habe Kane darüber bereits mit Guehi gesprochen.

Um die Zukunft des 25 Jahre alten Kapitäns von Crystal Palace wird bereits seit längerem spekuliert, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Nach Sky-Informationen hat Sportvorstand Max Eberl sich sogar schon mit dem Spieler getroffen. Neben den Bayern gelten allerdings auch noch andere Top-Klubs wie Real Madrid als interessiert, ein Wechsel zu Liverpool platzte im Sommer spektakulär.