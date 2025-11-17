Er lehnte einen Zehnjahresvertrag beim FC Barcelona ab und bekam später Morddrohungen: Wie ein englisches Rekordtalent in der fünften Liga landete - und nun vereinslos ist

Dieser Artikel erschien 2022 und wurde aktualisiert.
"Als ich 14 war, boten sie mir einen Zehnjahresvertrag an", erinnerte sich John Bostock einst im Gespräch mit der BBC: "Ronaldinho war zu dieser Zeit mein Lieblingsspieler und sie sendeten mir ein unterschriebenes Poster von ihm. Ich habe es immer noch zu Hause in London. Dort steht: 'Für John von Ronaldinho‘“.
Die Rede war in diesem Interview von keinem geringeren Klub als dem großen FC Barcelona. Die Vertragslaufzeit, das Poster seines Idols - die Katalanen schienen es ernst zu meinen. Doch Bostock lehnte ab. "Barcelona, Real Madrid, Inter, Manchester United, Chelsea, Liverpool - das Who is Who des europäischen Fußballs", zählte er die Klubs auf, die Schlange standen, um sich seine Dienste zu sichern - keiner davon erhielt den Zuschlag.
Heute zählt der 33-Jährige 16 Vereine zu seiner Vita. Statt möglicher großer Karriere in der spanischen Metropole befindet er sich aktuell auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Der zentrale Mittelfeldspieler hat eine wahrhafte Odyssee hinter sich.