Er lehnte einen Zehnjahresvertrag beim FC Barcelona ab und bekam später Morddrohungen: Wie ein englisches Rekordtalent in der fünften Liga landete - und nun vereinslos ist

Im Alter von fünf Jahren schloss sich Bostock Crystal Palace an. Dem Verein, bei dem der gebürtige Londoner mit seiner Familie regelmäßig in der Kurve stand. Bostock galt als technisch begabt, athletisch und mit einem magischen linken Fuß ausgestattet. Schon früh wuchs er in puncto Talent über seine eigentliche Altersklasse hinaus. Ein Wunderkind des Jahrgangs 1992, das zahlreiche Top-Klubs auf den Plan rief.

Bostock hatte die Qual der Wahl, doch er folgte seinem Herzen - und blieb schließlich bei den Eagles. Sein Gefühl zahlte sich schon bald aus: Mit gerade einmal 15 Jahren, neun Monaten und 14 Tagen gab er im Oktober 2007 sein Profidebüt in der zweitklassigen Championship gegen Watford und ist damit heute noch der jüngste Spieler der Vereinsgeschichte. Von der Fantribüne auf den Platz, ein Moment für die Ewigkeit.

"Ich erinnere mich, dass ich zu jung war, um mich in der gleichen Umkleide wie meine Mitspieler umzuziehen, weil ich noch minderjährig war", verriet Bostock: "Ich habe die letzten 20 Minuten gespielt und dachte nur: 'Wow!' Ich habe dieses Team jahrelang spielen sehen, saß auf der Tribüne mit meiner kleinen Tüte Süßigkeiten. Es war ein surrealer Moment, einen, den ich nie vergessen werde."

Zum großen Durchbruch bei Palace reichte es dennoch nicht, Bostock bestritt lediglich fünf Pflichtspiele für die Profis seines Heimatklubs. Seine Eltern und sein Berater überzeugten ihn schließlich davon, dass der nächste Schritt bei den Tottenham Hotspur liege, ausgerechnet einem Lokalrivalen von Palace.