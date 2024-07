Nach seinen Leistungen bei der EM fordern einige Experten den Rücktritt von Cristiano Ronaldo aus Portugals Nationalteam.

Die beiden ehemaligen Manchester-United-Stars Roy Keane und Gary Neville sowie Englands Ex-Nationalspieler Ian Wright haben Cristiano Ronaldo den Rücktritt aus Portugals Nationalteam nahegelegt. Bei der EM in Deutschland, bei der Portugal im Viertelfinale im Elfmeterschießen an Frankreich scheiterte, hatte CR7 in fünf Partien keinen einzigen Treffer erzielt. Es war das erste Mal in seiner Karriere, dass Ronaldo bei einem großen Turnier torlos blieb.