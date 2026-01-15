Er kostete einst weit über 100 Millionen Euro! Bericht enthüllt Top-Transferziel von PSG

Informationen der französischen Sporttageszeitung L’Equipe zufolge handelt es sich dabei um Enzo Fernandez. Der Argentinien, der im Januar 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica an die Stamford Bridge wechselte, soll demnach das Top-Transferziel der Pariser beim Versuch sein, eine starke Truppe um den Portugiesen Vitinha herum aufzubauen.

Laut des Berichts soll Fernandez "über seine Zukunft nachdenken", seitdem er vom Interesse aus Paris erfahren hat. Bislang gab es aber noch keine formelle Anfrage, da PSG bereit sein soll, sich in Geduld zu üben. Der Verein soll Fernandez als "langfristiges Ziel" betrachten und wird während der Transferperiode im Januar kein Angebot abgeben.