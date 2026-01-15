Der französische Meister Paris Saint-Germain ist offenbar auf der Suche nach Verstärkungen. Dabei soll man auf einen Profi des FC Chelsea gestoßen sein, der einst eine riesige Ablösesumme kostete.
Er kostete einst weit über 100 Millionen Euro! Bericht enthüllt Top-Transferziel von PSG
Informationen der französischen Sporttageszeitung L’Equipe zufolge handelt es sich dabei um Enzo Fernandez. Der Argentinien, der im Januar 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica an die Stamford Bridge wechselte, soll demnach das Top-Transferziel der Pariser beim Versuch sein, eine starke Truppe um den Portugiesen Vitinha herum aufzubauen.
Laut des Berichts soll Fernandez "über seine Zukunft nachdenken", seitdem er vom Interesse aus Paris erfahren hat. Bislang gab es aber noch keine formelle Anfrage, da PSG bereit sein soll, sich in Geduld zu üben. Der Verein soll Fernandez als "langfristiges Ziel" betrachten und wird während der Transferperiode im Januar kein Angebot abgeben.
Sind die PSG-Spieler "zu bequem"
Bei PSG ist man laut des Berichts angeblich der Meinung, dass sich eine Reihe von Spielern im Kader aufgrund des Mangels an echter Konkurrenz um die Plätze in der Mannschaft zu wohl gefühlt haben. Der Plan ist, diese Situation so schnell wie möglich zu ändern.
Eine Quelle aus dem Umfeld eines PSG-Spielers sagte gegenüber L’Equipe: "Es ist ein Fehler, keine weiteren Konkurrenz zu verpflichten. Sie hätten Spieler holen sollen, die sich beweisen wollen. Momentan sehen wir Spieler, die eher locker spielen. Das Formtief liegt in ihrer Motivation begründet. Beim Gegenpressing merkt man, dass es nicht mehr ganz dieselbe Mannschaft ist. Es fehlt an Ehrgeiz, sich einen Platz zu verdienen. Die Spieler sind zu bequem."
Fernandez ist Führungsspieler bei Chelsea
Fernandez hat sich bei Chelsea zu einem Führungsspieler entwickelt. Auch seine Torausbeute hat sich verbessert: Der 24-Jährige hat in dieser Saison bereits acht Treffer erzielt und strebt damit zum ersten Mal seit seinem Weggang von River Plate eine zweistellige Toranzahl an.
Fernandez gab erst kürzlich zu, dass er "traurig" über die Entlassung von Trainer Enzo Maresca war und schrieb in den sozialen Medien: "Mister, danke für alles, was wir in dieser Zeit gemeinsam erlebt und geteilt haben. Ich habe viel gelernt und schätze jeden Rat und jede Erfahrung. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Trainerstab, Willy, Dani, Robi, Marcos und Mickey, alles Gute. Wir haben zusammen zwei Titel gewonnen, die ich nie vergessen werde. Viel Erfolg und hoffentlich kreuzen sich unsere Wege in Zukunft wieder. Eine herzliche Umarmung."
Fernandez' Vertrag bei Chelsea geht bis 2031
Fernandez ist bis 2031 bei Chelsea gebunden. Es würde daher wohl ein großes Angebot erfordern, um ihn aus dem Vertrag zu befreien.
In seinen knapp drei Jahren in London kommt der 38-malige Nationalspieler auf 145 Pflichtspiele. In diesen schoss er 24 Tore, 26 Treffer legte er auf.
Enzo Fernandez: Leistungsdaten bei Chelsea
- 145 Pflichtspiele
- 24 Tore
- 26 Vorlagen