Er kostet keine Ablöse! Schalke 04 macht Transfer von Edin Dzeko offiziell

"Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat", sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball auf Schalke: "Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren. In den Gesprächen hat er uns glaubhaft verdeutlicht, wie hungrig er auf eine erfolgreiche Rückrunde mit uns ist."

Jüngst war Dzekos Karriere ins Stocken geraten. Der Stürmer, 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, im Jahr darauf Torschützenkönig, danach zweimal englischer Meister mit Manchester City und Champions-League-Finalist 2023 mit Inter Mailand, war in Florenz unzufrieden, kam nur selten über eine Jokerrolle hinaus.

Bei den Königsblauen könnte er sich indes besser zurechtfinden: Zu Schalke-Trainer Muslic, der als Kind vor dem Bürgerkrieg in Bosnien nach Österreich flüchtete, soll Dzeko einen guten Draht haben. Zudem ist Abwehrchef Katic seit 2024 sein Mitspieler in der bosnischen Nationalelf.