Er kommt auf acht Scorerpunkte in zwölf Spielen! Sorgt der VfB Stuttgart für den teuersten Transfer der Drittliga-Geschichte?

Informationen der Bild zufolge soll die Kaufoption für Ouro-Tagba deutlich höher ausfallen als bisher angenommen. Will Stuttgart den Angreifer fest verpflichten, müsste der Klub rund zwei Millionen Euro an Köln zahlen.

Kurios daran: Sollte Stuttgart im Sommer zugreifen und Ouro-Tagba weiterhin überwiegend in der U21 eingesetzt werden, würde er zum teuersten Neuzugang der Drittliga-Geschichte avancieren.

Den bisherigen Höchstwert hält Yussuf Poulsen (inzwischen beim HSV). Er war zur Spielzeit 2013/14 für 1,55 Millionen Euro vom dänischen Verein Lyngby BK zum damaligen Drittligisten RB Leipzig gewechselt. Dieser Rekord steht seit über einem Jahrzehnt - und könnte nun ausgerechnet von einem bislang kaum bekannten Stuttgarter Spieler übertroffen werden.