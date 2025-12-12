Mansour Ouro-Tagba ist aktuell von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln an die Zweitvertretung des VfB Stuttgart verliehen. Wollen die Schwaben den 20-Jährigen verpflichten, würde dafür wohl eine jahrelange Bestmarke geknackt.
Er kommt auf acht Scorerpunkte in zwölf Spielen! Sorgt der VfB Stuttgart für den teuersten Transfer der Drittliga-Geschichte?
Informationen der Bild zufolge soll die Kaufoption für Ouro-Tagba deutlich höher ausfallen als bisher angenommen. Will Stuttgart den Angreifer fest verpflichten, müsste der Klub rund zwei Millionen Euro an Köln zahlen.
Kurios daran: Sollte Stuttgart im Sommer zugreifen und Ouro-Tagba weiterhin überwiegend in der U21 eingesetzt werden, würde er zum teuersten Neuzugang der Drittliga-Geschichte avancieren.
Den bisherigen Höchstwert hält Yussuf Poulsen (inzwischen beim HSV). Er war zur Spielzeit 2013/14 für 1,55 Millionen Euro vom dänischen Verein Lyngby BK zum damaligen Drittligisten RB Leipzig gewechselt. Dieser Rekord steht seit über einem Jahrzehnt - und könnte nun ausgerechnet von einem bislang kaum bekannten Stuttgarter Spieler übertroffen werden.
- Getty Images Sport
Liegt die Zukunft von Ouro-Tagba beim VfB?
Die Verantwortlichen des VfB zeigen sich äußerst angetan davon, wie schnell sich Ouro-Tagba sportlich eingelebt hat. Gespräche über seine Zukunft nach Ende der Leihzeit haben bislang jedoch nicht stattgefunden.
Eine feste Verpflichtung käme für Stuttgart vermutlich nur infrage, wenn man ihm auf kurze oder mittlere Sicht eine realistische Chance im Profikader zutrauen würde - nicht zuletzt, weil der Stürmer finanziell eben alles andere als günstig wäre.
Ouro-Tagba sollen Sebastian Hoeneß beeindruckt haben
Der aus der Jugend des TSV 1860 München stammende Mittelstürmer, der in New York City geboren wurde und vierfacher Nationalspieler Togos ist, machte am Neckar sofort positiv auf sich aufmerksam. In der 3. Liga hat er bislang zwölf Einsätze absolviert, in denen er fünf Tore erzielte und drei weitere vorbereitete.
Sein jüngster Treffer datiert von Ende November beim 2:1-Heimerfolg über Havelse. Mit seinen Leistungen trug Ouro-Tagba entscheidend dazu bei, dass die U21 des VfB unter Coach Nico Willig derzeit auf Rang zehn steht - klar entfernt von der Abstiegszone.
In den letzten Wochen erhielt Ouro-Tagba mehrfach die Gelegenheit, sich im Training der Profimannschaft zu zeigen. Besonders sein Tempo, seine Technik im Eins-gegen-eins und seine Abschlussstärke sollen Trainer Sebastian Hoeneß beeindruckt haben.
Mansour Ouro-Tagba im Steckbrief
- Geburtsdatum: 17. Dezember 2004
- Geburtsort: New York City (USA)
- Staatsbürgerschaft: Togo
- Größe: 1,91 Meter
- Position: Mittelstürmer