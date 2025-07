Er kickte einst mit Neymar, Kaka und Robinho - heute spielt er in der dritten Liga: Der Absturz des "größten Talents der Welt"

Vor rund zehn Jahren galt Hachim Mastour als eines der größten Talente im Weltfußball. Er hing mit Neymar, Kaka und Robinho ab, heute spielt er in der dritten italienische Liga.

Wenn man Hachim Mastour heute fragt, wie er sein 16-jähriges Ich beschreiben würde, dann bekommt man schon einen ganz guten Eindruck davon, wie es ist, wenn Ruhm und Erfolg möglicherweise ein wenig zu früh ins Leben treten. Er sei ein Junge gewesen, der "in die Welt der Erwachsenen katapultiert wurde, aber seinen Traum verfolgte: Spaß am Fußballspielen zu haben. Dann wurde aus dem Traum ein Job", erzählte er jüngst in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Es ist noch gar nicht so lange her, da sprach man, wenn man den Namen Mastour in den Mund nahm, von einem der größten und aufregendsten Talenten im Weltfußball. Doch statt einer schillernden Karriere samt Titeln und Trophäen bei den besten Klubs des Planeten mündete die Laufbahn des heute 27-Jährigen in einem dramatischen Absturz.