Wie die spanische Zeitung AS berichtet, ist die Stürmerlegende der Blancos eine von mehreren Optionen, sollte Alonso tatsächlich gehen müssen. Als Coach im Profibereich hat der 48-Jährige noch keine Erfahrungen gesammelt, bis zum zurückliegenden Sommer trainierte er lediglich sechs Jahre lang die zweite Mannschaft der Königlichen in Spaniens dritter Liga.
Er kennt Real Madrid bestens: Übernimmt ein ehemaliger Stürmer aus der Bundesliga Real Madrid?
Neben Raul gelten dessen direkter Nachfolger bei Reals Nachwuchs, Alvaro Arbeloa, und Zinedine Zidane als Favoriten auf den Posten. Auch um Jürgen Klopp gibt es Gerüchte, obwohl der Deutsche in der Vergangenheit immer wieder betont hatte, für eine Rückkehr auf die Trainerbank bis auf Weiteres nicht zur Verfügung zu stehen.
Alonso steckt mit den Madrilenen derzeit in einer sportlichen Krise. In der spanischen LaLiga konnte man nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen, am vergangene Wochenende setzte es eine böse 0:2-Pleite gegen Celta Vigo. In der Tabelle beträgt der Rückstand auf Rivale Barcelona bereits vier Zähler.
Neben der mauen Ergebnissen der letzten Wochen soll es auch auf menschlicher Ebene hapern. Intern ist das Verhältnis zwischen Alonso und großen Teilen des Kaders angeblich massiv belastet. Demnach herrsche in der Kabine ein regelrechter "Kalter Krieg" zwischen Spielern und Trainer. Superstars wie Jude Bellingham, Vinicius Junior und Federico Valverde sollen unzufrieden mit Alonsos Methoden sein, der ihrer Meinung nach zu stark auf Videoanalysen und Taktiktraining setze.
- Getty Images
Real Madrid gegen Manchester City: Endspiel für Xabi Alonso?
Dabei war genau dies der Wunsch der Vereinsführung: Alonso sollte als Coach deutlicher auftreten und dem Team eine neue Identität verleihen. Die Verantwortlichen hatten offenbar genug von der ständigen Zurückhaltung seiner Vorgänger Carlo Ancelotti und Zidane, die sich vor allem darauf konzentrierten, die Egos der Stars zu managen.
Spanischen Medienberichten zufolge ist die bevorstehende Partie in der Champions League gegen Manchester City bereits ein "Endspiel" für Alonso. Bei einer Niederlage könnte der 44-Jährige nur wenige Wochen nach Amtsantritt bereits seinen Job verlieren.
Alonso hatte das Amt als Cheftrainer bei Real Madrid als Ancelottis Nachfolger im Sommer angetreten. Zuvor war er in der Bundesliga für Bayer 04 Leverkusen tätig, wo er 2024 sensationell die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal gewann.
Xabi Alonsos Bilanz bei Real Madrid
- Spiele: 27
- Siege: 19
- Unentschieden: 4
- Niederlagen: 4
- Torverhältnis: 55:28
- Punkteschnitt: 2,26