Er kennt Real Madrid bestens: Übernimmt ein ehemaliger Stürmer aus der Bundesliga Real Madrid?

Neben Raul gelten dessen direkter Nachfolger bei Reals Nachwuchs, Alvaro Arbeloa, und Zinedine Zidane als Favoriten auf den Posten. Auch um Jürgen Klopp gibt es Gerüchte, obwohl der Deutsche in der Vergangenheit immer wieder betont hatte, für eine Rückkehr auf die Trainerbank bis auf Weiteres nicht zur Verfügung zu stehen.

Alonso steckt mit den Madrilenen derzeit in einer sportlichen Krise. In der spanischen LaLiga konnte man nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen, am vergangene Wochenende setzte es eine böse 0:2-Pleite gegen Celta Vigo. In der Tabelle beträgt der Rückstand auf Rivale Barcelona bereits vier Zähler.

Neben der mauen Ergebnissen der letzten Wochen soll es auch auf menschlicher Ebene hapern. Intern ist das Verhältnis zwischen Alonso und großen Teilen des Kaders angeblich massiv belastet. Demnach herrsche in der Kabine ein regelrechter "Kalter Krieg" zwischen Spielern und Trainer. Superstars wie Jude Bellingham, Vinicius Junior und Federico Valverde sollen unzufrieden mit Alonsos Methoden sein, der ihrer Meinung nach zu stark auf Videoanalysen und Taktiktraining setze.