Er kassierte Tausende Euros und versprach den Titel: Kuriose Verhaftung nach Ausscheiden beim Afrika-Cup

Das Team um den Bochumer Ibrahima Sissoko schied im Viertelfinale am Freitag gegen den Senegal aus (0:1). Nach der Niederlage zog eine wütende Menge zu dem Haus des Mannes, der sich in den Sozialen Medien als "Marabout" bezeichnete, bevor die Polizei einschritt. Am Samstag wurde der Mann festgenommen und in die Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität eingeliefert, berichteten zwei Mitarbeiter.

"Scharlatanerie ist in Mali gesetzlich strafbar", sagte ein Verantwortlicher der Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität auf AFP-Anfrage. Den selbsternannten Wahrsager zu verhaften, solange die Nationalmannschaft noch im Wettbewerb war, wäre "in der Begeisterung des Afrika-Cups" schwierig gewesen, fügte er hinzu.